Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (8)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O convívio com outras pessoas e seus altos e baixos é o tema do dia para o ariano, que pode viver hoje atrações irresistíveis, porém desafiadoras; desentendimentos com amigos por questões de ego; e preocupações com os filhos e suas companhias. Mesmo assim, haverá alento no convívio com alguém inteligente e justo.



TOURO 21/04 A 20/05

O taurino planeja de antemão o seu futuro, e sabe agir para atingir seus objetivos de longo prazo com paciência e perseverança. Hoje, mesmo que haja pressão de outras pessoas, para tomar decisões leve em conta, em primeiro lugar, seus próprios desejos e projetos. Aceite ideias e seja flexível para resolver uma crise.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Não se deixe prender pela rede intrincada das obrigações menores: dá para as resolver sem precisar abrir mão dos objetivos mais grandiosos. Sua vitória do dia será conseguir olhar as coisas de uma perspectiva mais ampla, e persistir nos estudos ou mesmo nas suas próprias crenças sem desanimar ou ceder aos outros.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Num vínculo afetivo em que há muita paixão envolvida, seu desafio agora será manter a ternura e a confiança, evitando que ciúmes e descontrole estraguem essa relação. Respeitar a autonomia da pessoa com quem está será fundamental para que tudo dê certo! Busque um especialista para o aconselhar em um problema legal.



LEÃO 23/07 A 22/08

Hoje, a Lua em Aquário vai lembrá-lo de que nem tudo é sobre você: cuide do seu parceiro e o ajude a brilhar! Use a sua imensa força de combate, entregue por Marte agora, para motivar e lutar lado a lado com seu cônjuge, sócio ou amigo próximo. O dia também é muito bom para fazer um pedido de namoro ou casamento!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Algumas pessoas podem se opor às ideias que você ventilar hoje, por soarem “diferentonas” demais. É você que está fora da caixinha, ou os outros estão bitolados? Argumente para os convencer de que o que está sendo proposto é viável. Dê uma responsabilidade a alguém da família, para não ter que fazer tudo sozinho.



LIBRA 22/09 A 22/10

Como conciliar esse desejo por diversão que chegou com as obrigações materiais, o dinheiro para gerar e as contas para pagar? Eis aí o desafio do dia! Planeje com seus amigos, amor ou filhos uma programação acessível, afinal, o que importa mesmo é a qualidade da companhia. Criatividade e bate-papos trazem alegria!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Neste momento em que o Sol transita pelo seu signo, o Universo trará um conflito com uma pessoa da família, e ambos os lados terão que ceder em algo para que a dinâmica do lar continue funcionando. Ouça ideias diferentes das suas em vez de achar que está com a total razão. Aproveite novas oportunidades de renda!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Não se acanhe em mostrar, hoje, sua inteligência e brilhantismo na argumentação: encontrará debatedores à altura, e não apenas aprenderá coisas novas como as ensinará também, mas seja gentil! Dê um passeio por aí com seus amigos ou até sozinho, já que há muita facilidade para fazer novas amizades nesta sexta.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Você anda mais consciente das necessidades alheias, e disposto a abrir mão de vantagens individuais pelo bem-estar coletivo, o que é ótimo, mas hoje, cuidado para que ninguém se aproveite da sua boa-vontade. Adeque o tamanho dos seus projetos ao orçamento disponível, ou corra atrás de grana para os viabilizar.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Depois de passar pela resistência de Plutão, a Lua entra em seu signo trazendo alívio, entendimento e sensibilidade. Ao expressar o que sente, entretanto, saiba que poderá ferir os brios de alguém. Não se intimide, mas também não deixe de se posicionar e defender seu espaço. Viaje com amigos ou conheça gente nova!



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje você estará se fazendo alguns questionamentos, e com isso irão surgir ideias que poderão até soar rebeldes ou fora dos padrões. Em vez de se assustar com elas, que tal aproveitar para modernizar suas ideologias e crenças? Para as questões relacionadas à carreira, ouça o que a sua intuição está lhe dizendo.

Veja também

JUSTIÇA Sônia Bridi pediu medida protetiva contra ator Rafael Cardoso após invasão de domicílio, diz coluna