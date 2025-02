Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (14)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Nas próximas semanas, você estará mais pensativo, introspectivo e calado, o que pode ser bom para organizar a mente e desenvolver um maior nível de autoconhecimento. Sua sensibilidade espiritual também estará desperta: preste atenção. Hoje, evite atravessar o caminho dos poderosos e cuide bem da sua saúde mental.



TOURO 21/04 A 20/05

Abra sua vida para novas amizades e animação social, que deverão chegar com o início do trânsito de Mercúrio pelo signo de Peixes. Pense em se unir a um grupo que agite assuntos como espiritualidade, artes e autoconhecimento. Hoje, poderá passar por um embate na vida sentimental: onde não houver afeto, não se demore.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Começa agora uma fase de agitação e dinamismo na vida profissional, setor em que podem surgir novas oportunidades ou mudanças que vão gerar alguma movimentação. Transite por meios de interesse para o seu segmento de atuação e faça contatos. Hoje, há sentimentalismo e vontade de ser acolhido, mas o trabalho chama!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Nesta sexta, Mercúrio entra em Peixes, ativando facilidades pelos próximos dias: é hora de marcar belas viagens, intensificar sua conexão espiritual e mergulhar nos estudos, ou quem sabe iniciar finalmente aquela especialização, aproveitando que a sua mente estará iluminada. Comece a fazer os contatos necessários!



LEÃO 23/07 A 22/08

Vários temas serão movimentados com a entrada de Mercúrio em Peixes, a começar pela sua vida financeira: diversifique investimentos e aproveite a facilidade para negociar dívidas e questões judiciais. Deverá também haver um aumento de interesse por temas místicos. Hoje, faça encontros de contas e liquide obrigações.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O ingresso de Mercúrio no seu signo complementar abre uma fase em que haverá mais conversa dentro da sua relação amorosa, e se quiser dar uma animada nele, passeios e atividades culturais darão conta do recado. As próximas semanas também serão boas para incrementar os negócios. Hoje, seja o provedor de carinho!



LIBRA 22/09 A 22/10

Nem pense em ficar parado: Mercúrio entra no seu setor das atividades rotineiras, e o movimentará com novidades no trabalho, novos procedimentos e novos colegas ou equipes. Em casa, introduza dispositivos eletrônicos que possam ajudar a cuidar melhor das suas tarefas. Hoje, não se preocupe demais; em vez disso, aja.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A vida vai se agitar com o trânsito de Mercúrio pelo signo de Peixes; esse animado astro, pelas próximas semanas, trará novos interesses afetivos, novas ideias de projetos pessoais e mais convívio com os filhos ou crianças. Felicidade vai entrar! Hoje, dê atenção aos amigos e deixe ideias românticas em suspenso.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Começa agora uma temporada boa para programar visitas à família ou passeios para lugares que têm memória afetiva. Hoje, nada de gracinhas no trabalho nem de se descuidar da sua imagem profissional: tem gente de olho. Demonstre organização, pensamento crítico e disposição para fazer a sua parte como se espera.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Mercúrio entra em Peixes trazendo um período de sensibilidade e inspiração artística. Aproveite ainda para colocar leituras em dia, bem como os assuntos dos estudos, já que estará animado para aprender. Comece um curso! Hoje, a Lua em Virgem o deixa bem falante; só tome cuidado para não falar do que não sabe.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A partir de hoje você passa a contar com o apoio de Mercúrio na sua área financeira, o que deve trazer novas possibilidades de atividades produtivas. Sua inteligência e habilidade de fazer conexões sociais valerão ouro nas próximas semanas! Hoje, esteja preparado para lidar com chateações e formalidades; cumpra-as.



PEIXES 20/02 A 20/03

Mercúrio chega hoje em Peixes, trazendo no seu rastro um tanto de dinamismo e novidades. Você estará mais flexível, curioso e comunicativo. Será uma boa fase para novas iniciativas, assumir várias tarefas ao mesmo tempo e aprender mais sobre assuntos variados. Hoje, saiba se impor, mas seja empático com os outros.

