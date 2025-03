Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (14)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

No pós-eclipse, é hora de começar a arrumar a bagunça: hoje, sua mente ainda está confusa, mas ela mesma irá se regular. Deixe seu subconsciente trabalhar nesse processo, e foque mesmo é em fazer coisas práticas para lhe providenciar aterramento, até porque o dia está bom para ganhar dinheiro. Arregace as mangas e vá!



TOURO 21/04 A 20/05

Nesta sexta-feira, ainda na fase pós-eclipse, sua vida já começa a se reorganizar a partir de acontecimentos envolvendo sua vida afetiva e social. Pode haver encontros ou afastamentos; preste atenção ao que está por trás de cada acontecimento, pois eles têm aprendizados a trazer. Acima de tudo, preze sua liberdade.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje, dê atenção ao seu lar e família – esse é o movimento de equilíbrio direcionado pelo Universo agora, num momento em que a luta por sucesso profissional pode estar drenando a maior parte das suas energias. Vale a pena pesquisar sua genealogia e as histórias dos seus antepassados: podem dizer muito sobre você.



CÂNCER 21/06 A 22/07

É tempo de colocar em andamento os planos ligados ao seu desenvolvimento acadêmico, intelectual e espiritual, bem como agitar a sua vida com passeios e viagens. Assim, ajudará a colocar em movimento os fluxos de direcionamento ativados pelo Universo com o eclipse recém-ocorrido. Refresque a mente com boas conversas!



LEÃO 23/07 A 22/08

Agora que o eclipse já aconteceu, é hora de se colocar ativamente para aproveitar as energias por ele liberadas: nesta sexta, dedique-se a organizar o departamento financeiro da sua vida. A ordem é separar o emocional do racional, e não ceder a gastos impulsivos provocados por carência ou busca de satisfação imediata.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O virginiano acabou de viver um eclipse lunar, e agora é hora de lidar com os desdobramentos. Hoje, eles podem ter a ver com momentos difíceis entre você e alguém importante para o seu equilíbrio, como o par afetivo ou uma pessoa importante no seu dia-a-dia profissional. Resolva, priorizando seu próprio bem-estar.



LIBRA 22/09 A 22/10

Embora os compromissos da sua rotina estejam intensos, será importante arrumar um tempo para se reorganizar emocional e mentalmente, visto que o eclipse lunar recém-acontecido mexeu bastante com a sua cabeça. Não reprima o seu sentir: ele é prioridade agora. Renove a sua vida espiritual e invista em autoconhecimento.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje a vida social o chama; é tempo de buscar senso de pertencimento nas amizades e na participação em iniciativas voltadas para a coletividade. O céu sugere uma reflexão: será que não tem se dedicado demais aos seus próprios prazeres, deixando de lado sua função dentro da sociedade? Vida afetiva pode surpreender!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Alô, Sagi: é hora de arregaçar as mangas para reinventar a sua vida profissional. As mudanças virão, isso não dá para negar; a questão é se você vai estar no comando ou simplesmente se deixar ser levado. Para assumir esse leme, comece organizando sua vida íntima, que precisa de bases firmes para lhe catapultar.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Neste pós-eclipse, você está fortalecido em seus planos de expansão, e com isso, pode se animar para ir em busca de vivências que possibilitem isso. É hora de sair das suas zonas de conforto intelectuais e fazer cursos, pesquisas e viagens: são essas experiências que transformarão suas vidas nos próximos meses.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A essas alturas, no desdobrar das energias do eclipse, já devem estar bem claras quais são as situações da sua vida que devem ser resolvidas, deixadas para trás ou simplesmente aceitas: cuide disso, e depois, vida que segue. Conscientize-se também de que você veio para quebrar repetições nocivas da sua família.



PEIXES 20/02 A 20/03

Nesta sexta-feira, saia um pouco de si e procure cultivar, preservar ou consertar suas relações importantes; talvez esteja tão autocentrado ultimamente que anda falhando em dar atenção ao seu parceiro, aos bons amigos e mesmo às relações comerciais. Encontre formas criativas de puxar uma conversa com essas pessoas.

