Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (21)

ÁRIES 21/03 A 20/04

Você está vivendo um processo de revisões e reflexões sobre vários assuntos, e por isso pode ter a impressão de que algumas coisas estão paradas, ou assuntos teoricamente superados estão voltando a surgir. Na verdade, a ideia é revisar sua vida e encerrar de vez alguns ciclos. Renove seus sonhos, esperanças e fé!



TOURO 21/04 A 20/05

O dia pode exigir que você deixe uma zona de conforto, e mesmo que seja incômodo, não há muito o que fazer: programe sua mente para se abrir ao que vier e estar pronta a reagir. De repente, poderá haver até ganhos com essa atitude! Socialmente, escolha bem suas companhias, preferindo estar com pessoas tranquilas.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje, pense menos em si mesmo e valorize a presença das pessoas que contribuem para o seu equilíbrio e fazem sua vida mais feliz. Dedique tempo aos grandes amigos e ao seu par afetivo. Procure, também, estabelecer vínculos sociais com pessoas cujo intelecto e nível espiritual você admira: elas podem abrir sua mente.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Nesta sexta-feira, será exigido de você bastante empenho e comprometimento com as atividades do dia. Atente-se às normas e detalhes, e cuide primeiro do básico antes de partir para as tarefas complicadas. Seu trabalho poderá passar por uma reestruturação: ainda que seja desafiadora, será positiva para a sua carreira.



LEÃO 23/07 A 22/08

O fim de semana começa com você se sentindo empolgado pela vida, e assim deve tentar deixar as preocupações em modo pausa e se divertir com atividades leves. Romance está permitido e favorável: deixe suas emoções mais positivas virem à tona, e nada de cobranças hoje. Expandir negócios e parcerias dará muito certo!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Família e vida amorosa entram em choque hoje, e caberá a você tentar equilibrar os dois lados para que tudo funcione bem. Dificuldades com o cônjuge ou parceiro fixo se resolvem entre vocês dois, certo? Retome um tratamento de saúde ou de estética que havia suspendido, pois agora os resultados poderão se superar.



LIBRA 22/09 A 22/10

Você hoje estará animado e falante, tanto que pode ultrapassar algum limite e terminar compartilhando algo que não deveria, ou desrespeitando, mesmo que sem querer, uma norma ou autoridade. Preste atenção ao seu comportamento para não deixar que isso aconteça. O amor está muito favorecido hoje: paixão se renova!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Quando você se compromete realmente com algo, é capaz de ir até o fim para honrar sua decisão, tanto que às vezes pode se colocar em sofrimento de forma desnecessária. Hoje, permita-se se mimar um pouco e dê um espaço para a diversão. A vida familiar está privilegiada com novidades e curas físicas ou emocionais.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Sextou com alegria para você! Pode ir animado para o fim de semana, mas antes se certifique de não deixar nenhuma pendência por resolver em casa, e não custa nada acatar os conselhos dos mais velhos, que mesmo que pareçam implicantes, querem o seu bem. No amor, uma conversa ou encontro casual será transformador!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Você sentirá que suas baterias já estão se esgotando, e por isso, é possível que opte, nesta sexta-feira e no fim de semana, pelo descanso. Programe-se para colocar o sono em dia, fale pouco e sinta as suas emoções. Poderão chegar boas notícias relacionadas a questões que envolvam finanças e sua vida familiar.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O fim de semana começa com um astral ótimo para você fazer o que mais gosta: estar com os amigos, tendo boas conversas e se divertindo. Entretanto, planeje-se para que os rolês não ultrapassem seu orçamento, já que nesta fase o universo pede da sua parte uma maior moderação em termos de gastos. Aguarde surpresas!



PEIXES 20/02 A 20/03

A Lua em Sagitário traz expansão para a sua vida profissional, então é hora de aproveitar as oportunidades: não ceda ao pessimismo e não duvide de si mesmo! Adote uma postura confiante e veja a mágica acontecer. Há uma ajuda do além para organizar sua vida financeira: vá atrás de recuperar dinheiro perdido por aí.

