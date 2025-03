Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (28)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Estamos às vésperas de um potente eclipse solar que acontece no seu signo, indicando que nada será igual a partir de agora. Prepare-se para uma virada na vida, que se consolidará ao longo dos próximos seis meses, mas já começou. Saiba farejar as oportunidades de mudança, e tenha muita iniciativa para as aproveitar!



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje você precisa se abrir a novidades, se libertar de padrões antigos e consolidar laços de amizade importantes, mesmo que algumas pessoas estejam um pouco mais distantes. A partir de amanhã, irá se iniciar uma profunda revolução, que começará de dentro para fora do seu ser e irá mudar muitas coisas. Para o bem!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Aproveite a sexta-feira para reuniões de trabalho, revisões no seu projeto de desenvolvimento profissional e resolução de mal-entendidos que possam prejudicá-lo de algum modo. Logo estaremos vivendo um eclipse solar: para o geminiano, ele incidirá sobre sua vida social e relação com amigos. Virão transformações.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Este é um dia peculiar, pois estamos às vésperas de um eclipse solar: as energias ficam intensas, e você, que é muito sensível, pode sentir um misto de inquietação e esperança, pois já está intuindo que virão transformações por aí! Hoje, fortaleça sua relação com a Divindade: ela deve de parceria, e não de temor!



LEÃO 23/07 A 22/08

Finalize pendências, pague dívidas e devolva favores de terceiros; é tempo de equilibrar a balança da vida. Aproveite e faça também uma faxina emocional. Logo estaremos vivenciando um eclipse solar, que para você, trará, nos próximos meses, verdadeiras revoluções, que estarão ligadas a viagens e formações acadêmicas.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O virginiano precisa ao seu lado de pessoas que o lembrem que a vida não é tão matemática quanto ele pensa. Hoje, essa atração vai rolar de forma potente, com alguém sensível e poético; como diz uma música, é melhor não resistir, e se entregar! Aproveite enquanto se prepara para as mudanças que o eclipse trará.



LIBRA 22/09 A 22/10

Nesta sexta, cuide da sua saúde, consolide alianças no trabalho e resolva de vez alguma diferença que ainda exista entre você e um colega. Entre hoje e amanhã, já estamos sob os efeitos do eclipse solar, que redirecionará, pelos próximos seis meses, os caminhos da sua vida afetiva e das suas parcerias profissionais.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Aproveite a sexta-feira para namorar, ficar com os filhos ou simplesmente escolher algo divertido para fazer. Seu coração pode amolecer por alguém que já o feriu; pense bem antes de dar uma segunda chance. A iminência do eclipse solar vai bater forte na sua disposição: cansaço e outros sintomas são esperados.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Hoje, dedique-se a resolver os casos de família: desavenças, encontros, reencontros e até afastamentos. Tudo tende a se desenrolar bem. Ao mesmo tempo, está se acumulando no ar a energia intensa de um pré-eclipse, que irá desencadear novos acontecimentos, paixões, projetos pessoais e mudanças de vida. Decole!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Dedique o dia a amarrar pontas soltas na sua comunicação: finalize conversas, retorne mensagens e tome a iniciativa de marcar uma apresentação ou reunião que vinha sendo adiada. Logo mais, o eclipse solar em Áries inaugurará nova fase na sua vida íntima: casa, família e valores ancestrais estarão na berlinda.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje, abra os olhos para os seus assuntos materiais, organize as contas, economize dinheiro e acredite no seu valor e merecimento à prosperidade! Também vá se preparando para receber as energias do eclipse solar, que pode literalmente tirar você do lugar nos próximos meses. Planeje estudos e mudanças residenciais.



PEIXES 20/02 A 20/03

Tire o dia para clarear a sua cabeça, já que a partir de amanhã não haverá espaço para dúvidas ou hesitações: será hora de agir, principalmente para dar uma reviravolta na sua vida financeira, já que o eclipse solar que está por vir agirá sobre esse setor. Aposte em projetos de empreendimentos e trabalhos autônomos.

