Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (2)

ÁRIES 21/03 A 20/04

Pelos próximos dias, o romantismo toma conta da sua vida e tudo assume tons cor-de-rosa: é que está acontecendo a idílica conjunção Vênus-Netuno no seu signo. Delicie-se com esse estado de enlevo, apenas se precavendo para não idealizar demais as situações. Com a família, dificuldade de diálogo: alguém está confuso.



TOURO 21/04 A 20/05

Cautela, taurino: como há uma atmosfera de fantasia no ar, será fácil idealizar pessoas e relações que parecem perfeitas, mas na verdade, não passam de ilusão ou carência. Ative o bom senso para não terminar decepcionado. Todo mundo pode dizer o que quiser, mas se há consistência nas palavras, são outros quinhentos.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Eita, coisa boa é se apaixonar! O sociável geminiano hoje pode se encantar facilmente por alguém que tem iniciativa e um ótimo papo; faça uma sondagem para sentir se vale mesmo a pena investir, mas sem precipitações, combinado? Acione também o seu bom-senso para detectar propostas que soam boas, mas não têm lastro.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje você sentirá vontade de fazer algo por quem necessita: é uma boa ideia dedicar seu tempo e cuidados a um projeto social ou causa com a qual se identifica. Seu abraço e presença serão curadores! No trabalho, lembre-se de que para chegar aonde está almejando, é preciso comunicar o seu interesse: divulgue-se!



LEÃO 23/07 A 22/08

São motivações inconscientes, mas poderosas, que farão você dar o seu máximo hoje para obter destaque e atingir suas metas profissionais. Provavelmente elas têm a ver com questões do seu passado e com ideias absorvidas do seu universo familiar e ancestralidade. É honroso buscar ser aquele que superou as dificuldades!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Hoje você está imbuído de ânimo social, e nas interações com as pessoas com quem convive para além das relações familiares, encontrará crescimento intelectual, humano e espiritual. O dia é ótimo para estar em grupo, dedicando-se a estudos, debates e celebrações, mas a vida a dois também está num momento incrível!



LIBRA 22/09 A 22/10

A melhor coisa do mundo para o libriano é estar no modo romântico com alguém especial; então, aproveite o dia de hoje, pois a conjunção entre Vênus e Netuno vai ativar o lado mais apaixonado do seu par afetivo. Se está solteiro, nesta sexta-feira bastará mandar o seu olhar 43 para que as pessoas caiam ao seus pés!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, alguns planos devem precisar ser ajustados ou adiados para acolher a necessidade de resolver uma questão, que pode ser simples, mas precisa de intervenção ou encaminhamento. Está tudo bem; isso não será suficiente para estragar o astral desta sexta, que vem cheia de afeto e atividades empolgantes a dois.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Você hoje se anima facilmente: com a conjunção Vênus-Netuno, qualquer coisa é capaz de lhe encantar, emocionar e inspirar. Mas é bem verdade que, em meio a tudo, é o deslumbramento trazido pelo romance que trará as melhores sensações; só tenha cuidado para não se empolgar tanto a ponto de desrespeitar limites.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O capricorniano precisa sempre se sentir seguro para dar seus passos, e no amor não é diferente. Dito isso, o céu de hoje indica que uma relação que vem se desenvolvendo está pronta para virar algo sério: pode fazer planos a dois! Entretanto, você está precisando melhorar o diálogo com sua família: dê notícias.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A fama de coração gelado do aquariano cai por terra, já que a conjunção entre Vênus e Netuno promoverá conversas doces e cheias de paixão, que podem ajudar a derreter a sua frieza e deixar alguém chegar mais perto. Mas a vida normal segue acontecendo, e hoje, para que nada dê errado, explique bem os pormenores.



PEIXES 20/02 A 20/03

Enquanto todo mundo por aí está no maior romantismo e com a cabeça nas nuvens, você deve aproveitar o astral para converter os seus talentos mais preciosos em grana: é que Vênus se reúne ao seu regente Netuno no setor da prosperidade. Não caia em promessas fáceis, mas trabalhe, se esforce e detecte oportunidades.

