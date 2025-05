Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (30/06)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Aproveite a energia de dinamismo e facilidade de comunicação do dia para estudar, produzir textos e documentos, enviar mensagens importantes e resolver coisas na rua. Também é um dia em que haverá uma vitória ou bom acontecimento relacionado a finanças: vai entrar um dinheiro ou se resolver uma questão patrimonial.



TOURO 21/04 A 20/05

Suas ideias mais ousadas e disruptivas serão muito bem acolhidas hoje, porque além da criatividade envolvida nelas, você saberá escolher as melhores palavras para as descrever e convencer as pessoas de que valem a pena. Por isso, marque reuniões e apresente projetos. Negocie valores e venda bem os seus talentos!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje você estará no auge dos seus dons de comunicação, o que facilitará negociações, adaptações e caminhos. Use a lábia sem medo, mas com responsabilidade, e verbalize ideias, mesmo que pareçam “esquisitas”, já que elas têm um bom potencial de realização agora. Mas atenção: alerta de gente interesseira por perto!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Vaidades e inseguranças podem atravessar o seu caminho, e deteriorar relações entre você e alguém com quem é importante ter um bom convívio, principalmente no meio profissional. Não passe recibo de provocações nem deixe sua sensibilidade o vulnerabilizar. Por outro lado, uma amizade bonita se consolidará com alguém.



LEÃO 23/07 A 22/08

Por grande parte do dia, você ainda estará lidando com sensibilidades e inseguranças, que não consegue discernir de onde vêm. Talvez tudo isso seja apenas um excesso de abertura emocional, mas quando a Lua entrar no seu signo no começo da noite, você ganhará uma maior percepção. Enquanto isso, boas novas no trabalho.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Oportunidades de crescimento baterão à sua porta, na forma de mensagens, respostas ou entrevistas. Mostre o seu melhor e comunique suas conquistas e feitos. Também é um dia em que pessoas amigas se aproximam e podem surgir com convites que vale a pena aceitar, seja para uma palestra, viagem ou encontro espiritual.



LIBRA 22/09 A 22/10

O libriano será contemplado hoje com uma facilidade diferenciada para absorver e fixar conhecimento: aproveite para avançar em seus estudos ou se aprofundar em um assunto que o interessa. O dia também está favorável para programar viagens e resolver questões legais. No trabalho, uma ajuda inesperada o fará crescer.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O dia hoje está propício a negociações, investimentos e conciliação de questões legais ou financeiras. Aposte no poder do diálogo e esteja disposto a flexibilizar do seu lado, para que o outro faça o mesmo. Aceite a proposta do seu par para juntos realizarem uma viagem ou se dedicarem a um programa de estudos.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Aproveite a sexta-feira para fechar negócios, resolver pendências com sócios ou pares de trabalho e melhorar a comunicação com seu cônjuge. Deixe ciúmes e controle fora da jogada. Se está solteiro, um rolo com alguém pode virar algo mais sério, mas será importante levar de uma maneira suave para não estragar tudo.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Alguns assuntos estão facilitados hoje, como o comparecimento a consultas médicas, a realização de reuniões de equipe e a solução rápida e ágil das atividades programadas para o dia. O capricorniano solteiro pode receber uma proposta-surpresa de relacionamento, e o comprometido terá ótimos momentos com seu par.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Nesta sexta, o aquariano é privilegiado pela conjunção entre o Sol e Mercúrio, que deve trazer interesses afetivos, conversas boas, novidades com os filhos e ideias criativas para ser colocadas em ação. Ao longo do dia, dê conta de novas tarefas e cuide da saúde. Em casa, notícias e facilidade para organizar algo.

PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje, invista em algo que melhore a sua autoestima, evite se comparar com outras pessoas e não se deixe abalar por uma rejeição: tem coisa bem melhor a caminho! Alimente-se de trocas afetivas com seus filhos e dedique alguns momentos do seu dia a ouvir música, ver filmes ou ler um livro que o toque positivamente.

