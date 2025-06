Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (27)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Mercúrio entra agora em Leão, o que aponta que nas próximas semanas sua vida será agitada por novos projetos pessoais, convites para festas e gente nova dando as caras, despertando interesses e paixões. Viva essa fase com leveza, mas hoje, particularmente, há risco de decepção com algumas pessoas. Como irá reagir?



TOURO 21/04 A 20/05

Aguarde novidades chegando à sua casa nas próximas semanas: podem ser notícias, visitas de pessoas queridas e acontecimentos envolvendo seu lar ou familiares. O momento é ótimo para fortalecer o diálogo entre parentes. Entretanto, hoje, você poderá ter que lidar com eventos desestruturadores no campo profissional.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Nas próximas semanas, o geminiano estará ainda mais comunicativo e carismático, com a passagem de Mercúrio pelo signo de Leão. Invista em estudos, reuniões, apresentações de projetos e pequenas viagens, a trabalho ou a passeio. Hoje, entretanto, é um dia que exige cautela e preparação para enfrentar imprevistos.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Mercúrio está agora transitando por Leão. Com isso, você terá, nas próximas semanas, ideias e oportunidades para melhorar os seus ganhos financeiros. Não se prenda ao trivial: inove, saia do lugar-comum e procure vias complementares para produzir renda. Hoje, entretanto, seja muito prudente na lida com as finanças.



LEÃO 23/07 A 22/08

Mercúrio acaba de entrar em seu signo, sinalizando uma fase de algumas semanas em que você estará mais comunicativo e flexível. Aproveite para diversificar atividades e tentar coisas novas! Entretanto, será muito importante que hoje você seja cauteloso com as interações e se prepare para acontecimentos impactantes.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Com a entrada de Mercúrio em Leão, será um tempo de ouvir mais e falar menos, dar atenção aos seus processos interiores e se dedicar a momentos de reflexão, autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Mais especificamente hoje, é um dia para ser prudente, reduzir as atividades ao mínimo e cuidar bem do seu corpo.



LIBRA 22/09 A 22/10

Se o libriano já adora estar com pessoas e circular socialmente, com o início do trânsito de Mercúrio por Leão essa faceta da sua personalidade se destacará ainda mais: será uma fase de novos amigos, novos grupos e novas conquistas através dessas conexões. Hoje, porém, pode rolar uma limpeza: alguém deve se afastar.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A configuração astral de hoje fortalece um momento em que você será agraciado com oportunidades de mobilidade e ascensão na sua jornada profissional. Aguarde propostas, visibilidade ou transferências de local de trabalho que serão positivas para você. Hoje, seja discreto e não misture intimidade com vida pública.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

É hora de sair da mesmice e buscar novas aventuras para colocar energia em movimento: com a entrada de Mercúrio em Leão, estão favorecidas atividades como viagens, intercâmbios, especializações e formações de nível superior. Especificamente hoje, é importante adotar uma atitude cautelosa em deslocamentos por aí.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Adiante vem uma temporada de conciliações, acordos e burocracias. Tente lidar com isso de forma flexível e racional. Seu intelecto estará afiado e intuitivo para resolver problemas, e pode valer a pena, também, buscar uma maior familiaridade com o mundo espiritual e místico. Hoje, absorva uma perda material.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje, a Lua e Mercúrio se opõem a Plutão, sinalizando um dia em que você estará disposto a tudo para demarcar seu território e se opor contra qualquer coisa que sinta como uma ameaça. Apenas tenha cuidado para não exagerar no radicalismo, até porque, após essa tensão, abre-se uma temporada de diálogos e parcerias.



PEIXES 20/02 A 20/03

A novidade do dia é a entrada de Mercúrio em Leão, que para você promoverá uma fase bem dinâmica no seu trabalho e vida privada. Melhora a comunicação e os processos de execução dos afazeres, e assim, você transitará mais facilmente entre eles e ganha em produtividade. Hoje, risco de discussões e incômodos de saúde.

