Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (4)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Vênus entrou em Gêmeos: é agora que você vai receber mensagens e convites de todos os lados! Pretendentes a amor e amizade vão surgir pelas redes, aplicativos e até em passeios despretensiosos. Sua sensibilidade para o que é belo também se aguça, e assim, irá se aproximar das artes. Hoje, sentimentos intensos. Calma!



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje, seu regente Vênus deixa seu signo e ingressa em Gêmeos. Esse será um período em que ficará mais fácil melhorar seus ganhos financeiros: tenha novas iniciativas, além do trabalho remunerado tradicional, ou negocie um aumento de salário ou comissão. A Lua em Escorpião traz amor e paixão em todas as suas nuances!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje, você passa a receber a presença de Vênus em seu signo; prepare-se, porque esse trânsito inaugura uma fase em que a sua autoestima se renova, bem como a sua simpatia e magnetismo, e assim, deverá atrair olhares e ser presenteado com oportunidades. No trabalho, embates por teimosia: faça o seu melhor e negocie.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O fim de semana começa bem: sua energia pessoal está luminosa, e assim, não tem como não atrair atenções. Aguarde contatos, olhares e convites! Saiba também que sua fertilidade física está com tudo hoje: se quer engravidar, este é o momento, e se não, cuide-se. A partir de hoje, estará repensando sua vida afetiva.



LEÃO 23/07 A 22/08

Talvez hoje você esteja meio sem-noção, ultrapassando limites por não conseguir enxergá-los. Respeite o momento de cada um, e entenda que o que para você é uma bobagem, para o outro é um tópico sensível. Sua vida social vai se agitar com a entrada de Vênus em Gêmeos, e há a possibilidade de novos interesses afetivos.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Uma determinação diferenciada toma conta de você nesta sexta, possibilitando bons resultados em negociações, reuniões e mesmo estudos ou exames acadêmicos. Suas principais forças hoje são a inteligência e a capacidade de argumentação. Com o ingresso do planeta Vênus em Gêmeos, seu passe profissional vai valorizar!



LIBRA 22/09 A 22/10

Você conclui bem a sua semana, com as vitórias profissionais dos últimos dias reverberando diretamente através da chegada de resultados financeiros e materiais. Permita-se alguns pequenos luxos agora, mas sem chutar o balde. Hoje, também, seu regente Vênus entra em Gêmeos, chamando-o a viagens e amores exóticos.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A Lua chegou ao seu signo, deixando-o sensível e passional. Tudo bem com isso, mas nas atividades profissionais, precisará manter a racionalidade, ou terminará levando para o lado pessoal situações que apenas são parte do jogo. Hoje, também, a entrada de Vênus em Gêmeos abre uma fase de muita intensidade no amor.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

É hora de voltar a acreditar no amor: a partir de hoje e pelas próximas semanas, é possível que você venha a consolidar uma relação com alguém que conheceu há poucos meses. Parece que esse vínculo está pronto para ser formalizado! Hoje, proteja suas energias, descanse o corpo e a mente e faça orações sinceras.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A partir desta sexta, você perceberá uma significativa melhora nas relações do ambiente de trabalho, com a simpática ajuda de Vênus em seu novo trânsito. Vai ser mais divertido ir trabalhar! Já a Lua em Escorpião estreitará laços de amizade, amor e parceria: perceba como tudo flui quando feito em cooperação.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Você segue sendo um alvo de mudanças e reestruturações vindas de todos os lados, já que a presença de Plutão em seu signo funciona como um ímã de transformações. Hoje, incômodos profissionais instigarão sua mente a pensar em caminhos diferentes para seguir sua trajetória. Vênus em Gêmeos avisa: paixões à vista!



PEIXES 20/02 A 20/03

Nas próximas semanas, as suas relações familiares ganharão um novo frescor e toques gratificantes de gentileza: a entrada de Vênus em Gêmeos será um bálsamo para esses vínculos mais próximos. Hoje, deve surgir uma ideia ou oportunidade de uma viagem muito divertida com os filhos ou com uma pessoa especial. Pode ir!

Veja também