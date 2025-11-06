Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (07/11)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Cuidado com o que fala, escreve ou posta hoje: o filtro entre pensamentos e palavras está meio defeituoso, e assim, algo pode sair de forma distorcida e gerar mal-entendidos. Se o seu dia envolver deslocamentos ou pequenas viagens, faça os trajetos com redobrada atenção. Mais tarde, conversar com alguém trará alívio.



TOURO 21/04 A 20/05

Cuidado com as carências emocionais hoje, que podem fazê-lo gastar demais a fim de amortecê-las, nem que seja temporariamente. Conceder a si mesmo algum mimo não é problema, mas gastar o que não pode, sim. As respostas que procura estão dentro de você: reforce o pensamento positivo e acredite mais na espiritualidade.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Nada está muito certo hoje, mas com uma coisa você pode contar: estará emotivo e com alguma dificuldade para se concentrar. Se puder, diminua o ritmo das atividades ou pelo menos evite aquelas que exigem um maior nível de atenção. No final da tarde, procure se encontrar com um amigo: a companhia fará bem a ambos.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Torne-se consciente dos seus processos mentais, intuições e sensações mais profundas nesta sexta-feira: a Lua em Gêmeos vem com a função de conectá-lo com mecanismos inconscientes que estão em funcionamento ativo agora. Não racionalize demais os seus problemas: deixe que seu sexto sentido guie você até as soluções.



LEÃO 22/07 A 22/08

Nesta sexta-feira, você estará mais sensível aos problemas sociais, que poderão tocar profundamente as suas emoções: aproveite essa mobilização para fazer um bem concreto a alguém que esteja precisando. À tarde ou à noite, aceite um convite de um amigo para conhecer um templo religioso ou fazer uma prática espiritual.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Não dê muita importância às incertezas que podem ocorrer na sua vida profissional hoje: ainda que causem alguma insegurança, muito dessa sensação terá mais a ver com o seu estado emocional do que com fatos concretos. Mais para o final da tarde, a solução de um problema que vem incomodando o deixará mais tranquilo.



LIBRA 22/09 A 22/10

O libriano poderá viver momentos de dúvida com relação às suas convicções e sistema de crenças. Em vez de deixar que isso o desequilibre, aproveite para revê-los: sempre é bom verificar se ainda fazem sentido. Se tem viagens marcadas ou em curso agora, talvez tenha que se adaptar a um imprevisto, mas é temporário.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

É com jogo de cintura e inteligência emocional que o escorpiano conseguirá passar bem pelo dia de hoje, que deve trazer alguns desfechos, mas não exatamente como esperado. Desapegue dos resultados e entenda que tudo acontece como tem que ser, e não como você queria. Saúde em bom momento: faça seus tratamentos.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Imprevistos estão sujeitos a acontecer hoje, envolvendo o seu cônjuge, um sócio ou parceiro de trabalho: seja a parte racional, que vai tomar à frente caso surja alguma dificuldade. Na verdade, sua vida amorosa tende a melhorar sensivelmente nesta sexta: permita-se ser amado e acredite que merece, pois é verdade!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Na maior parte do dia, reina uma espécie de imprevisibilidade que fará com que certas atividades planejadas requerem ajustes ou sofram mudanças. Em vez de reclamar, nade a favor da maré e procure se adaptar rapidamente. Mais para o fim da tarde, conseguirá resolver um problema doméstico com sua inventividade.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Nesta sexta, o aquariano será atravessado por impulsos criativos meio caóticos, mas definitivamente interessantes: procure direcioná-los para alguma atividade artística ou para o desenvolvimento de um projeto que lhe traga bem-estar. O final da tarde pode trazer uma conversa reconfortante com uma pessoa especial.



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje, a Lua em estado de incerteza na maior parte do dia indica que o nativo de Peixes precisará estar mais atento aos movimentos de casa e às dinâmicas familiares, que tendem a funcionar de um modo imprevisível. Fique por perto e se mantenha estável emocionalmente. Há curas de assuntos ancestrais em curso agora!

