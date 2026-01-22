Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (23)

A- A+

ÁRIES 20/03 A 19/04

Com a chegada de Marte em Aquário, você irá se entusiasmar por causas coletivas e se dispor a lutar por elas, mas esse trânsito também poderá provocar conflitos com pessoas do seu convívio social. Evite explosões de humor, às quais você estará particularmente sujeito. O momento é de fomentar união, e não discórdia.



TOURO 19/04 A 20/05

Há vários dias o céu tem informado que este é o momento de dedicar uma grande parte da sua energia a crescer na vida profissional e consolidar sua imagem pública. Hoje, com a entrada de Marte em Aquário, você passa a dispor de mais motivação para lutar pela conquista de espaços. Não tenha medo de encarar desafios!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Mais um astro passa a transitar pelo seu setor de expansão intelectual e espiritual: com a entrada de Marte em Aquário, fica mais fácil reunir a energia e a iniciativa de explorar saberes nesses campos. Siga o impulso de se matricular num curso ou de fazer uma viagem cheia de aventura, e firme a sua fé e convicções.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O Universo continua apontando que este é o momento em que você deve encarar de frente situações incômodas e incontroláveis: com a entrada de Marte em Aquário, essas situações devem incluir conflitos com terceiros e disputas por dinheiro, bens ou direitos. Racionalidade e equilíbrio emocional serão imprescindíveis.



LEÃO 22/07 A 22/08

Marte passa a navegar pelo seu setor das parcerias e vínculos influentes: com isso, espere que algumas diferenças venham à tona sob a forma de conflitos, que talvez sejam necessários para renovar essas ligações. Associe-se a pessoas cujos pontos fortes sejam complementares aos seus! Viagens e estudos em bom momento.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Nas próximas semanas, você deverá dispensar atenção especial à sua saúde e integridade física, pois a chegada de Marte no seu setor do bem-estar pede essa cautela. Cuidado com acidentes domésticos e de trabalho, certo? Espere também uma atmosfera mais competitiva e conflituosa ao seu redor; defenda seus espaços.



LIBRA 22/09 A 23/10

Nas próximas semanas, não vai faltar energia na sua vida, principalmente para atividades que lhe tragam diversão e alegria, com o ingresso de Marte em Aquário. Você vai precisar de agito, lazer e paixão – por pessoas e por projetos. Movimente sua criatividade! Cuidado para não se envolver com pessoas problemáticas.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje, é o planeta Marte que entra no signo de Aquário: esse é um trânsito que irá evidenciar de modo inegável os pontos de divergência entre você e as pessoas mais próximas. Os conflitos serão praticamente inevitáveis, mas a forma como eles serão conduzidos pode ser modulada: use a sua inteligência emocional.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O signo de Sagitário é conhecido pela sua inteligência, poder argumentativo e fortes convicções: são marcas registradas suas! Porém, com a entrada de Marte no seu setor da comunicação, você ficará inflamado demais, entrando em discussões com frequência. Seu aprendizado da fase será o de dialogar com equilíbrio.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Uma energia dúbia passa a influenciar sua vida material, com a entrada de Marte em Aquário. Ao mesmo tempo em que você vai ganhar uma motivação bem maior para correr atrás de grana, também poderá passar por disputas e mesmo perdas nesse setor. Tenha mais cuidado com os bens de valor alto nas próximas semanas.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Nesta sexta, mais um astro chega ao seu signo: é o planeta Marte, tornando cada vez mais forte a energia aquariana no céu. É claro que isso tem um impacto muito forte sobre a sua jornada: nas próximas semanas, você ganha energia e espírito guerreiro para lutar pelos seus objetivos. Comece pela força das palavras.



PEIXES 18/02 A 20/03

Hoje, Marte entra no seu setor do inconsciente e saúde mental, com a função de fazer o pisciano encarar emoções negativas que estejam bloqueadas ou mal-resolvidas. Seus níveis de ansiedade podem aumentar, assim como uma sensação de perigo iminente, ainda que imaginário. Trabalhe a sua paz mental e resolva traumas.

