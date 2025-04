Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para hoje (11/04)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Aproxima-se o ponto alto de um ciclo que começou com a Lua Nova em seu signo, e para aproveitar melhor o momento, será preciso ser transparente com as pessoas e se abrir para entender que as necessidades dos outros são tão importantes quanto as suas. Na sua vida profissional, alie-se a pessoas influentes e poderosas.



TOURO 21/04 A 20/05

O dia exigirá uma postura delicada e conciliadora, e, na verdade, estará particularmente fácil para você ocupar esse lugar. Seja a figura de diplomacia no seu ambiente de trabalho, mas blinde o seu emocional para não se fragilizar com isso. Reforce a imunidade e os hábitos de higiene para não se contaminar com algo!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje, esteja perto dos seus filhos e do seu amor, já que o dia está muito propício a fortalecer esses laços de maneira leve e gostosa. Cuidado com intervenções de terceiros, que podem introduzir ideias falsas ou causar inseguranças. O geminiano solteiro pode estar carente, e assim se iludir com alguém. Fique ligado!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Uma necessidade familiar ou a simples vontade de estar pertinho de quem você ama deve ser uma prioridade. Entretanto, mantenha seu senso crítico para não ser influenciado por opiniões de terceiros; mesmo que sejam bem-intencionadas, só quem sabe da sua realidade é você. Questões emocionais podem ser curadas hoje.



LEÃO 23/07 A 22/08

Principalmente de manhã, o céu traz um superfavorecimento para a consolidação de uma relação amorosa, ou para a ruptura de um vínculo que não está dando certo: qualquer que seja a situação, tudo ocorrerá a partir de uma conversa equilibrada e respeitosa. Um plano mais ambicioso pede que você saia da zona de conforto.



VIRGEM 22/08 A 22/09

O momento atual está bem focado na parte financeira da sua vida, e ao mesmo tempo em que estão soprando bons ventos nesse setor, sua visão anda meio nublada. Empolgado pelos resultados positivos, você pode pecar pelo excesso de otimismo e terminar fazendo investimentos furados. Não arrisque o que está indo bem.



LIBRA 22/09 A 22/10

Sextou com a Lua entrando no espaço aéreo libriano! Hoje, já há uma agitação emocional, além de uma certa propensão a se iludir. Olho vivo, já que algo pode estar sendo escondido de você. Se souber manter os pés no chão e ir com calma, é bem possível que tenha hoje os primeiros sinais de um romance que muda sua vida.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A chegada da Lua em Libra desperta um lado poderoso seu: a imensa habilidade de sentir. Hoje, o escorpiano estará imerso em si mesmo, o que na prática pode atrapalhar as atividades do dia, já que esse estado de espírito traz distração. Ao mesmo tempo, sabendo usar seu sexto sentido, poderá tomar ótimas decisões.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Chegou a sexta-feira, e ela vem com um chamado para socializar: reúna os amigos, programe algo bacana e se jogue! Entretanto, um misto de carência e idealização pode confundir sua cabeça e deixá-lo aberto a estelionatos afetivos. Antes de decidir se entregar, ponha esse relacionamento em prova e seja sensato.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

No último dia útil da semana, o capricorniano já pode desfrutar dos resultados positivos que vêm dos esforços feitos ao longo deste ciclo. Não hesite em assumir o pódio no trabalho, e muito menos em aceitar com orgulho os elogios e recompensas. Entretanto, resguarde seu campo energético: pode rolar uma inveja.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Há momentos na vida em que um determinado acontecimento funciona como marco de um novo tempo. Hoje, você poderá passar por algo assim, que trará uma grande virada positiva. Podem acontecer vitórias judiciais, uma conquista no campo educacional ou mesmo uma revelação espiritual. Atenção na comunicação e no trânsito!



PEIXES 20/02 A 20/03

Diminua a quantidade de carga emocional negativa que você coloca sobre suas preocupações: tudo se resolve de forma muito mais fácil se for tratado a partir de um prisma de neutralidade e distanciamento emocional. O dia é bom para acordos judiciais ou extrajudiciais, mas decisões financeiras ficam para outro momento.

