Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 17/05

ÁRIES 21/03 A 20/04

A saúde é um tema importante hoje, em seu lado físico e emocional. O peso das preocupações pode roubar energia do seu corpo, e o resultado é que ele fica fragilizado. Se puder, tire alguns momentos do dia para descansar e cuidar de si. Não se acanhe de dar duro no trabalho poderá se surpreender com uma recompensa.



TOURO 21/04 A 20/05

O dia é radiante para o taurino: a sorte lhe sorri, e fluxos de amor, admiração e criatividade correrão na sua direção. Ninguém resistirá ao seu charme e magnetismo, portanto, vá com confiança e chame aquela pessoa especial para sair. Para quem tem filhos, o dia é de estar com eles: seu exemplo estará muito forte!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

O fim de semana já está batendo à porta, e o céu do dia vai deixar você bem dividido entre a vontade de estar em família e a necessidade de responder às exigências do trabalho. Calma; haverá tempo e facilidade para essa nutrição afetiva. Se tem muitos assuntos ocupando sua cabeça, não custa nada dividir com alguém.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Mantenha suas atividades hoje no universo da simplicidade e previsibilidade: vá a lugares conhecidos, converse sobre o que domina e seja prudente em seus movimentos. Terá apoio e companhia muitos gostosos dos seus amigos, que hoje brotarão de onde você nem imagina. Como é gostoso esse convívio com tanta pluralidade!



LEÃO 23/07 A 22/08

É hora de colher da árvore da prosperidade: o céu frutifica resultados materiais na forma de bens e dinheiro, e tudo isso vem dos seus próprios esforços. Há bastante visibilidade na vida profissional, e você deve aproveitar isso para reivindicar os devidos créditos: vá em busca de aumento ou promoção. Pague dívidas!



VIRGEM 23/08 A 22/09

Preserve-se hoje, porque as pessoas podem estar muito duras, e gestos que em outros momentos você poderia absorver sem problemas, nesta sexta irão tocar fundo e provocar tristeza. Aproveite para avaliar a qualidade das suas relações: se vive em pé de guerra com gente que faz parte da sua vida, há algo errado aí.



LIBRA 23/09 A 22/10

Sem medo de arriscar, você deve explorar alguns abismos hoje: não faltará coragem, curiosidade e proteção espiritual. O dia é ótimo para cuidar da saúde mental, fazer rituais e limpezas energéticas e até mesmo consultar um oráculo para pedir conselhos. Saúde começa na mente: os sintomas do corpo podem ser reflexos.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você estará bastante sociável, querendo estar entre amigos ou em qualquer programação que inclua muita gente. Nesse processo, pode haver uma atração por alguém que tem uma aura de distanciamento ou reserva. Cuidado; há risco de se machucar. Para quem está em um namoro, noivado ou casamento, o dia será delicioso.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

O caminho do sucesso hoje passa por ser eficiente, organizado e respeitoso. Saiba sua posição dentro da hierarquia, e acate ordens dos superiores. O clima em casa, tenso, fará você se refugiar no trabalho. O dia é bom para estruturar planejamentos e projetos do seu setor, visando ao futuro. Ideias brilhantes!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Devagar se vai ao longe, e hoje, antes de pegar a estrada, tentar coisas novas ou sair da sua programação habitual, faça um bom planejamento e se antecipe a eventuais percalços. Se tiver roteiros de viagem a estruturar, o dia está bastante favorável a isso. Essa pode ser uma programação para lazer ou romance.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Tente agir de forma diferente e ousada hoje: quebre um tabu, aborde um tema incômodo na sua vida ou resolva um problema que vinha adiando ou evitando. Se precisar, pode pedir ajuda de alguém com quem tem proximidade, que poderá até lhe surpreender com uma ideia brilhante. Dinheiro pede austeridade e maturidade.



PEIXES 20/02 A 20/03

O caldo pode engrossar hoje, porque a sisudez de Saturno, transitando no seu signo, pode deixá-lo exigente e severo demais, atacando as vulnerabilidades de alguém que no fundo você ama. Que tal suavizar os modos? Para os piscianos que mantiverem o bom humor, o dia é incrível, regado a diálogos, negócios e amor.

