Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 20 de fevereiro

A- A+

ÁRIES 20/03 A 19/04

Hoje, procure cultivar a humildade e se lembrar de que, principalmente dentro das relações afetivas, não deve haver padrões de hierarquia: mesmo que haja uma liderança, ela deve ser exercida de forma carinhosa e tendo em vista o bem-estar de todos. Saúde e novas iniciativas podem enfrentar um momento desafiador.



TOURO 19/04 A 20/05

Hoje você pode ser penalizado por falar demais ou expressar seus pensamentos de forma muito emocional, sem o filtro da racionalidade. Guarde suas impressões para si mesmo até que elas sejam comprovadas por fatos, o que pode nem acontecer. Há um desafio agora, que é o de cuidar bem do seu lado psicológico e espiritual.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Hoje você está sujeito a certa insegurança em suas relações sociais, e para agradar as pessoas poderá recorrer a artifícios como a ostentação ou a adoção de valores que não condizem com os seus reais princípios. O desafio atual é justamente o de aprender a discernir com quem vale a pena se aproximar e ter amizade.



CÂNCER 21/06 A 22/07

De forma geral, você está passando agora por um período de prestígio, sorte e expansão, mas hoje essa onda positiva pode subir à sua cabeça, fazendo-o agir de forma arrogante, mesmo sem perceber. Para continuar com uma boa reputação nos níveis social e profissional, seja mais cuidadoso nesta sexta-feira, certo?



LEÃO 22/07 A 22/08

O céu continua apontando para o leonino seu caminho de evolução atual: você precisa se envolver mais seriamente com suas crenças espirituais, como também fazer acontecer um novo projeto educacional para que continue se desenvolvendo academicamente. Hoje, lute contra o risco de se tornar alguém ideologicamente radical.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Nesta sexta será exigida do virginiano uma postura decidida, mesmo diante de situações desafiadoras, nebulosas ou incertas: é nesse contexto mesmo que você será testado. Será muito importante, neste momento, usar toda a sua capacidade de julgar bem o caráter das pessoas, para evitar ser influenciado negativamente.



LIBRA 22/09 A 23/10

Seu dia poderá ser marcado por conflitos com o cônjuge, sócio ou clientes, e a ideia é agir com sabedoria para evitar que essas desavenças prejudiquem sua imagem ou negócio. Talvez seja necessário que você faça o papel da pessoa que irá tomar uma decisão ou agir de forma mais confiante quando os outros hesitarem.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Nesta sexta, o escorpiano deve ser detalhista e responsável com todas as suas tarefas, desde as mais simples até as mais complexas, pois é nessas minúcias que, se houver erro ou negligência, o que estava sob controle pode ser prejudicado. Dê uma atenção especial a viagens e burocracias que precisam ser cumpridas.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Cuidado para não deixar desanimar por um tom pessimista, que pode estragar atividades de lazer e trocas amorosas. O sagitariano precisa de diversão e paixão em sua vida! Tudo bem ser mais seletivo, mas é preciso evitar que as coisas se tornem muito pesadas. Prudência em investimentos é importante nesta sexta.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Questões da sua vida privada e familiar se tornam mais urgentes hoje, mas pode lhe faltar discernimento para tomar boas decisões sobre elas. Na dúvida, deixe o seu senso de dever e compromisso lhe guiar as atitudes. Atenção ao cônjuge, que está passando por um momento de dificuldade em entender certas coisas.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Hoje será extremamente necessário se comunicar com objetividade e seriedade, além de não dar ouvidos a fofocas e prestar bastante atenção às informações e instruções que lhe chegarem, pois há o risco de se confundir ou não dar a devida importância a tópicos relevantes. Só assuma as atividades que puder dar conta.



PEIXES 18/02 A 20/03

Talvez você não consiga evitar a tomada de decisões sobre as suas finanças, e para não errar nelas, deixe as idealizações e excesso de otimismo de lado, e leve também em conta como elas impactarão no seu futuro. O momento segue bom para dar início a projetos de crescimento. Dimensione melhor os gastos com diversão!

Veja também