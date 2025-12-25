Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para o dia 26 de dezembro

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Nesta sexta, você pode sentir que há algo ou alguém conspirando contra você, e pode até haver mesmo, mas isso não está sob seu controle; então, proteja-se mantendo suas vibrações mentais elevadas, ouvindo sua intuição e focando nas atividades já programadas para o dia. A prosperidade familiar segue muito bem ativada!



TOURO 21/04 A 20/05

Urano voltou ao seu signo, portando a missão de ajudá-lo a concluir o processo de quebra de paradigmas. Isso vai torná-lo alguém mais livre e menos preocupado com o que os outros estão pensando. Hoje, surpreenda as pessoas compartilhando seus novos pontos de vista, através de conversas com amigos ou falas em público.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Se sente que anda recebendo mais responsabilidades e cobranças no trabalho, saiba que isso acontece porque as pessoas estão confiando que você é capaz de corresponder a essas demandas; não se veja como uma vítima, mas sim como alguém que está passando por um teste. As recompensas virão, e serão bem estimulantes!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Nesta sexta, mature um plano de viagem, faça seus planos de desenvolvimento acadêmico para o próximo ano e se dedique a ler um livro ou artigo importante, já que a configuração astral favorece bastante a absorção de conhecimento. Aquele amigo sempre animado e que tem ótimas ideias vai sugerir algo hoje: diga sim!



LEÃO 22/07 A 22/08

Chegue mais perto dos seus filhos, ouça as dores deles e veja como ajudá-los, com empatia e acolhimento. Busque resolver os problemas, e não inflamar as dificuldades. Aproveite para fazer uma autoanálise sobre como tem cuidado da sua parte espiritual: o momento está ótimo para crescer nisso, mas é preciso se dedicar.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Nesta sexta, ficarão bastante evidentes os problemas que estão atravessando uma relação significativa do virginiano, e o mais importante é o que você irá fazer com essa percepção, mas é inegável que algo precisa ser ajustado. Continue investindo em expandir relações e conexões sociais, que trarão prosperidade.



LIBRA 22/09 A 22/10

Tenha paciência hoje: todo mundo está meio corrido e querendo resolver logo as coisas, tanto quanto você. Assim, vale mais a pena investir no diálogo e incitar as pessoas a trabalharem juntas em vez de umas contra as outras. Se você tomar a frente na coordenação desses esforços, pode ter certeza de que será notado.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Deixe a sisudez de lado e procure o lado mais divertido da vida: ficará fácil encontrá-lo hoje se você apenas se permitir. Solte sua criatividade e habilidades artísticas de alguma forma, nem que seja cantando no chuveiro: isso lhe fará um enorme bem! Escorpianos comprometidos devem aceitar um convite do seu par.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Nesta fase, o sagitariano está sendo constantemente alertado de que algumas atitudes imaturas ou teimosas demais não têm razão de ser, e na verdade só servem para atrapalhar as suas relações. Hoje, ouça os mais velhos e aceite que nem sempre você está certo. O dia está adequado para resolver questões judiciais.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Os astros se ligam hoje de forma muito especial para o nativo de Capricórnio, trazendo surpresas agradáveis, confirmações de negócios e momentos deliciosos com o seu par amoroso. Se está solteiro e anda pensando em se comprometer com alguém, o Universo deve providenciar isso de uma forma muito inusitada. Oba!



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Nesta sexta-feira, segure o dinheiro no bolso, faça planos para o seu futuro e cuide de assuntos de trabalho e tarefas da sua rotina. Se as coisas mais simples não estiverem funcionando direito, tudo mais pode se desorganizar! Você também recebe a ótima influência de Júpiter sobre a sua área da saúde: aproveite.



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje você pode estar enxergando as coisas de um jeito pesado demais, e a sua própria inflexibilidade é capaz de lhe prejudicar muito mais do que os fatores externos. Se puder, deixe para lidar com assuntos difíceis outro dia: busque alegria, paixão, movimento e diversão. Romances acontecem de forma engraçada hoje!

