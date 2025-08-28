Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para 29/08

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje, ajuda e suporte chegarão por vias inusitadas e da parte de alguém que você nem esperava. Aceite! O dia também promete se destacar por algum tipo de revelação: vale ir em busca de aconselhamentos com o seu líder ou orientador espiritual. Na vida amorosa, modere a intensidade e controle os instintos destrutivos.



TOURO 21/04 A 20/05

O dia está ótimo para alinhar em definitivo um novo contrato ou parceria: prepare a minuta, revise-a e faça os movimentos para que todas as partes envolvidas assinem ainda hoje. Talvez você se surpreenda positivamente com uma proposta do seu amor, que despertará seus instintos de paixão. Fuja das fofocas da família!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje, você encontrará um jeito novo de fazer as suas coisas, que pode até causar um certo estranhamento nas demais pessoas por ser diferente dos padrões, mas a questão é que vai funcionar muito bem e até melhorar a lucratividade: aposte e verá! Apenas se certifique de que ideias e instruções serão bem repassadas.



CÂNCER 21/06 A 22/07

A busca por emoções e por aquele delicioso frio na barriga vai levá-lo a ter momentos bem quentes na vida amorosa nesta sexta-feira; permita-se vivenciar isso, mas de forma segura, tanto física quanto emocionalmente, certo? Dica importante: mantenha o registro dos seus gastos para saber onde está errando na gestão.



LEÃO 22/07 A 22/08

Nesta sexta, você pode se sentir um pouco deslocado junto a pessoas com quem sempre teve um bom convívio; a culpa não é de ninguém, mas é que hoje o leonino anda tocado por ideias que se desviam do padrão reinante em seus meios de convívio. Use essa consciência para se livrar de comportamentos repetitivos e cresça!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Expressar-se de uma forma ousada e questionadora, ainda que respeitando os limites da ética e do respeito, é o que vai fazer você se destacar ou resolver os seus problemas nesta sexta-feira. Sobre as coisas que ainda lhe provocam dúvidas, porém, continue calado e as processando mentalmente: logo as certezas virão.



LIBRA 22/09 A 22/10

Hoje você questionará conceitos distorcidos em relação à riqueza, consumismo e valores materiais, e poderá até se revoltar com o sistema: use essa rebeldia para quebrar crenças negativas e estabelecer um modo de vida que se alinhe com a sua filosofia. Apresente um talento que vinha escondendo: ele será valorizado!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Hoje suas sombras vão conversar diretamente com as suas emoções: tudo o que você reprime ou renega em si mesmo está pedindo para ser reconhecido, porque são forças que poderiam estar atuando a seu favor. Será que o que lhe parecem defeitos não são, na verdade, qualidades? Sabendo se posicionar, tudo se resolve.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Preste atenção a como a sua mente vai estar funcionando hoje, já que alguns pensamentos negativos podem fazer você sabotar algo legal na sua vida: não se menospreze, e acredite que merece sempre o melhor! Uma força invisível, mas positiva, está agindo sobre os seus caminhos agora: aceite o que acontecer de bom.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O nativo de Capricórnio poderá se ver, hoje, na companhia de pessoas que têm um estilo muito diferente do seu, e mesmo que haja algum estranhamento, é bem possível que essa interação termine abrindo os seus olhos para formas interessantes e inovadoras de encarar a vida. Abra a sua cabeça e faça novos amigos!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

No seu trabalho, procure se destacar pela originalidade e disposição para encontrar caminhos diferentes do que todos estão percorrendo, sem esquecer de fazer bom uso da sua imensa capacidade de liderar pelo exemplo e pelas habilidades verbais. Sua maior vitória hoje será convencer um parceiro a fechar com você.



PEIXES 20/02 A 20/03

Aproveite a configuração astral de hoje para explorar novas formas de viver a sua fé e crenças espirituais: talvez aquelas que se estabeleceram como as mais “corretas” já não estejam lhe satisfazendo. O céu também o está convocando a conhecer lugares novos, e se possível, fora dos roteiros turísticos tradicionais.

Veja também