Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros para sexta (10)

ÁRIES 21/03 A 20/04

Um clima animado se instala, com Mercúrio em bom contato com a Lua. O dia é muito propício a jogar conversa fora e a se entreter com cultura e passeios bacanas; a vida merece essa leveza! Seja econômico com o que vai revelar sobre si a outros: alguém pode, por ingenuidade ou birra, usar essas informações erroneamente.



TOURO 21/04 A 20/05

Você tem uma habilidade natural para fazer dinheiro e patrimônio, que fica ainda mais aflorada quando a Lua passa pelo signo de Gêmeos, como é o caso hoje. Parentes podem vir com boas ideias, e mais confiáveis do que as que saem da sua própria mente, pelo menos nesta sexta. Adeque seus sonhos à realidade possível.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Sua mente pode estar sujeita a ilusões e más interpretações; como sem a racionalidade você não opera direito, não é um bom dia para fazer escolhas nem para avaliar nada que precise de objetividade. Saiba lidar calmamente com o clima estranho no trabalho ou as dúvidas profissionais; está difícil mesmo de enxergar.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Esta sexta pode ser vivenciada de um jeito mais tranquilo: o dia é de descanso, reflexão e recolhimento. Para os cancerianos ligados à espiritualidade e autoconhecimento, vale a pena se dedicar a atividades desses universos, e que o estimulem a elevar seu nível de positividade. Pense sobre sua fase profissional.



LEÃO 23/07 A 22/08

O leonino se sente feliz em grupos com pessoas divertidas, joviais e leves, e nesta sexta-feira, o chamado é para reunir os amigos, marcar uma programação assim e rir bastante. Mas há espaço para assuntos sérios também, e em meio a esse encontro, uma conversa diferenciada pode lhe despertar para um tema importante.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Sua rebeldia natural, que todos têm, será ativada de forma torta, podendo causar danos à sua imagem. A pessoa madura sabe usar até mesmo seu lado mais sombrio de forma positiva: lembre-se disso ao interagir com pessoas influentes. No trabalho, você pode ganhar pelo diálogo, mas perde se confiar demais nos outros.



LIBRA 23/09 A 22/10

O céu continua fazendo render a sua curiosidade e interesse por novos assuntos. Estenda o alcance das suas antenas: o dia é ótimo para navegar por sites e fontes de informação que se aprofundem em temas que lhe são pertinentes agora. Só não deixe a mente voar tanto a ponto de se perder das obrigações mais básicas.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Manter um diálogo aberto sobre o que está lhe incomodando pode ser a melhor forma de resolver problemas nesta sexta. Pessoas de mente límpida e racional serão excelentes conselheiras. Diversifique investimentos, ou pelo menos se informe sobre as diversas opções. Relações se prejudicam com jogos mentais: evite.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Pode ficar difícil manter a paz com o seu par, porque questões familiares se misturam e desequilibram a harmonia. Em vez de fingir que nada está acontecendo, é melhor encarar o problema de uma vez e jogar aberto. As conversas diretas e objetivas podem surpreender em seus resultados positivos. Declare seu amor!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Aproveite o pique produtivo para se desdobrar entre várias atividades e trabalhar a melhoria da comunicação com sua equipe, que pode ser prejudicada por mal-entendidos e falta de objetividade. Adote uma linguagem mais formal ao se dirigir a chefes e autoridades para não gerar desconfortos. Espere visitantes!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A divertida Lua em Gêmeos, ativada com Mercúrio no seu setor da comunicação, promete conversas apaixonantes, com direito a borboletas no estômago. Se romance não é sua praia agora, use a sexta para soltar sua criança interior. Tenha em mente que dá para se divertir gastando pouco: suas finanças precisam de gestão.



PEIXES 20/02 A 20/03

Consolide um clima positivo na sua casa estimulando brincadeiras e conversas leves; seu próprio humor não anda lá muito agradável, e você pode estar, sem nem perceber, tornando esse ambiente mais pesado. Acolha uma sugestão de um parente em relação ao seu trabalho ou fontes de renda; ele sabe o que está dizendo.

