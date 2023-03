Horóscopo da Sexta; confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O universo abre a partir de hoje uma incrível janela para ganhar dinheiro: seus talentos estão valorizados, portanto, é hora de garantir que sejam rentabilizados da mesma forma. Cobre por eles o que eles valem! Há mais estabilidade para a vida afetiva, também. No trabalho, mudanças de bastidores podem favorecer você.



TOURO 21/04 a 20/05

Vênus entra em seu signo hoje, catalisando seu charme, gentileza e habilidades de relacionamento: pelas próximas semanas, vai ser mais fácil abrir seus caminhos usando esses atributos. Sua imagem pessoal também chamará mais atenção: prepare-se para atrair gente nova! Hoje, relações sociais mudam seus pontos de vista.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Está se iniciando um período de certo isolamento afetivo: Vênus em Touro indica a necessidade de revisões nas suas relações ou vida romântica em geral. Enquanto você organiza isso, a solidão pode ser uma ajuda, e não algo ruim. Hoje, uma crise, seja dentro ou fora de você, pode surgir. Não perca a racionalidade.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Pelas próximas semanas, estar com seus amigos ou envolvido em ações pelo bem-estar da sua comunidade serão a principal fonte de prazer na sua vida, com a chegada de Vênus ao signo de Touro. Solteiros podem despertar o interesse de alguém do seu convívio social. Hoje, boas mudanças nas relações dos comprometidos.



LEÃO 23/07 A 22/08

Prepare-se para momentos de brilho na vida social e profissional: a entrada de Vênus em Touro valoriza sua imagem e suas competências, além de ajudar que as relações importantes para a sua carreira fluam melhor. Você saberá exatamente como usar seu charme para abrir caminhos! Hoje, o dia é ótimo para tratar da saúde.



VIRGEM 23/08 A 22/09

As próximas semanas serão um período que acende seu interesse por viver coisas novas, fora do seu mundinho: pense em viagens, aventuras e aquisição de conhecimentos. Os solteiros poderão conhecer alguém apaixonante num curso ou mesmo fora do seu local de origem. Hoje, os comprometidos têm um dia mágico com seu amor.



LIBRA 23/09 A 22/10

Espere um aumento da sua libido nas próximas semanas, com o início do trânsito do seu planeta regente, Vênus, pelo signo de Touro. Você ganha também intuição e jogo de cintura para resolver problemas ou situações delicadas. Hoje, a Lua capricorniana em conjunção com Plutão traz boas soluções para questões familiares.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

A entrada de Vênus em Touro, seu signo complementar, faz com que sua relação séria fique mais amorosa, e o convívio, mais fácil. Solteiros podem deixar de sê-lo nas próximas semanas. Parcerias de negócios também vão render bons lucros. Hoje, as conversas são excitantes e românticas, e o diálogo com filhos melhora.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Com a entrada de Vênus em Touro, você passa a viver um período em que as relações cotidianas ganham fluidez: fica mais fácil a cooperação entre os colegas de trabalho e com as pessoas que compartilham sua rotina. A fase é boa, também, para cuidar da beleza e da autoestima. A área financeira pode trazer surpresas.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Tudo é mais intenso para você hoje, com o encontro da Lua e Plutão no seu signo. Abra-se às mudanças pessoais, mas faça-o com amorosidade para consigo mesmo. Expresse emoções conversando ou mesmo escrevendo sobre elas. Vênus chegando em Touro traz novas possibilidades de encontros amorosos e projetos criativos.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Vênus entra em Touro, atuando sobre a sua intimidade e setor familiar. Sua casa será o melhor lugar do mundo nas próximas semanas, e você fará questão de embelezá-la e cuidar bem dela. Hoje, particularmente, o encontro da Lua com Plutão ativa algumas angústias, e mentalmente o dia pode ser tenso. Descanse e medite.



PEIXES 20/02 A 20/03

Sua visão de mundo está hipersensível, e com esse olhar atento, mas delicado, para as coisas, você pode ajudar alguém a ter um dia melhor: é possível que seja fonte de inspiração ou acolhimento para um amigo que vive um momento de crise. A entrada de Vênus em Touro melhora suas relações familiares e comunitárias.

Veja também

BBB 23 Bruna Griphao fala sobre comportamento de MC Guimê na festa: "Estava muito preocupada"