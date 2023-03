Horóscopo da Sexta; confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Três astros tocam o seu setor da materialidade: aproveite para dedicar energia a melhorar sua renda ou fazer outros movimentos que tragam mais conforto financeiro. Você está valorizando seus talentos como deve? Está confiante no seu poder de atrair riqueza para a sua vida? Aguarde surpresas e novidades nas finanças.



TOURO 21/04 a 20/05

Hoje a Lua toca Vênus e Urano, os três no seu signo: seu olhar para o mundo vai estar filtrado pelas lentes da delicadeza e da criatividade. O dia é bom para se conectar com pessoas, romanticamente e socialmente; para produzir arte e beleza; e para surpreender alguém. Não tenha medo de demonstrar sua autenticidade!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje você vai estar daquele jeito: sentindo necessidade de ficar mais na sua, lambendo suas feridas, mas para isso você tem uma ajuda amorosa dos astros, de forma que esse processo será suave e afetuoso para você. É importante dar amor a si mesmo agora! Companhia, só de quem respeita o seu espaço e seus silêncios.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Uma das melhores sensações do mundo é estar à vontade para ser o que quiser entre pessoas que acolhem, entendem e respeitam você. Hoje não tem jeito: esse afago vai ser com seus amigos mesmo, aqueles do coração. Pense em uma programação diferente, em algo que vocês nunca fizeram antes. Vai ser divertido demais!



LEÃO 23/07 A 22/08

Adaptar-se ao incontrolável não é um ponto forte seu, mas se você exercitar isso hoje, irá se surpreender com o fato de que o que parecia uma crise se revelará uma oportunidade, e você é beneficiado por ela. A maior probabilidade de isso acontecer é no campo da sua carreira: seja inventivo e agarre a chance no ar.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Você hoje está vendo o mundo com olhos positivos, alegres e entusiasmados, disposto a arriscar e confiante de que as coisas vão dar certo; assim, tudo acontece com mais facilidade, pois nosso estado interior costuma se refletir ao nosso redor. Oportunidades de viagens e aprendizados surgem para ser aproveitadas.



LIBRA 23/09 A 22/10

Esta sexta-feira pode trazer acontecimentos inesperados na sua vida amorosa, financeira ou até mesmo em questões de saúde. Pode surgir uma química forte, que você nem suspeitava, com alguém; uma quantia de dinheiro pode cair do céu; ou de repente, aquele tratamento faz efeito e você melhora de saúde. Seja grato!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Um encontro de astros no signo de Touro sempre impacta mais particularmente na vida dos escorpianos, pois esse signo é o seu oposto complementar, tendo a ver com suas relações amorosas, parcerias de trabalho e negócios. Hoje temos a Lua, Vênus e Urano trazendo fluidez, delicadeza e boas surpresas nesses assuntos.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Embora hoje pareça ser apenas um dia como outro qualquer, você irá perceber que tudo flui mais suave: o clima no ambiente de trabalho é bom, e as pessoas se ajudam e tratam bem umas às outras. Além disso, o surpreendente Urano pode trazer algo inesperado para o seu dia-a-dia; bom ou ruim, você terá que acolher.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A vida amorosa hoje promete animação, romantismo, surpresas e novos encontros. Esteja preparado para um acontecimento ou ligação de afeto com a qual você nem sonhava! A relação com filhos ou crianças também ganha beleza neste dia, e sua fertilidade está aumentada também: se não planeja filhos agora, cuide-se!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Olhe para o seu lar, família e relações íntimas, pois esses são os assuntos tocados, nesta sexta-feira, pela movimentação astral. Promova atividades ou diálogos que possam gerar uma troca de afetos com seus entes queridos. Uma surpresa ou novidade inesperada também pode chegar para alegrar ainda mais os ânimos.



PEIXES 20/02 A 20/03

Seu modo artista está ativado, pois sua percepção estética ganha a contribuição da Lua, Vênus e Urano. As palavras sairão como poesia, e você encontrará mais beleza até nas pequenas coisas ao seu redor: registre com fotos ou escrita as percepções que lhe surgirem. O dia é lindo para falar de amor de forma criativa.

