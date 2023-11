Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Feche a semana com saldo positivo sabendo aproveitar as crises para descolar oportunidades de crescimento profissional: seu senso estratégico está apurado, e vai colocá-lo no lugar e hora certas. Em troca do seu empenho e profissionalismo, é provável que uma premiação ou bônus financeiro encontre o caminho até você.



TOURO 21/04 a 20/05

Apresentar um ponto de vista corajoso ou um olhar inovador sobre algo irá abrir portas e janelas de oportunidades na sua vida hoje. Para o futuro, pense em uma formação universitária em um campo bem moderno, e comece a pesquisar sobre isso. Projetos em comum com seu par fortalecem a união. Negócios em bom momento!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Saúde é um tema forte agora, e com a colaboração da Lua, o dia é ótimo para você se consultar com especialistas, fazer exames e começar ou intensificar tratamentos. Também para o trabalho temos uma ajuda do céu: hoje você perceberá que as tarefas mais difíceis são executadas com facilidade. Confie no seu intelecto!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Cancerianos têm a colaboração do aspecto positivo entre o Sol, a Lua e Marte, que age de forma encantadora sobre a sua vida afetiva; os relacionamentos firmes se consolidarão a partir de sonhos a dois, e para quem está querendo deixar de ser solteiro, é bom ficar atento às oportunidades que o Universo irá trazer!



LEÃO 23/07 A 22/08

Nesta sexta-feira, vale o esforço de organizar sua casa, rotina e agenda: assim, tudo fica mais fluido, pois ter certeza de que o básico está em perfeito estado desobstrui os caminhos para as realizações mais complexas. Um sonho ou intuição forte pode mostrar a melhor forma de resolver um problema. No trabalho, inove.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Em tempos de Sol e Marte no seu setor da comunicação, as palavras são sua melhor ferramenta: hoje, use-as de forma criativa para a conquista amorosa. Surpreenda sua paquera convidando-a para um passeio diferente, e não tenha medo de usar sua inteligência para impressionar. Romantismo e pensamento inovador em alta!



LIBRA 23/09 A 22/10

Hoje você está com todo gás para ganhar dinheiro, e a motivação mais eficaz será pensar no que poderá proporcionar para sua família: aí, ninguém consegue pará-lo! Ajude-se, que o Universo também ajudará, e pode ser através de pessoas que você nem imaginava. Convoque seus familiares para pensar positivo junto com você!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você está praticamente invencível hoje! Foque nos seus projetos novos, porque a determinação que o céu lhe entrega permite que você atinja objetivos importantes a respeito deles nesta sexta-feira. As melhores estratégias serão estabelecer conexões com seu entorno e fazer propaganda de si mesmo. Amor está ótimo!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Esta tem sido uma semana próspera para você, e a sexta fecha com chave de ouro esse privilégio: da família ou de fontes desconhecidas, chega uma notícia boa cujo impacto se dá na sua qualidade de vida material. No trabalho, ajudas inesperadas ou novidades tecnológicas aumentam sua produtividade e eficiência.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A Lua está no seu signo trocando entusiasmo com o Sol e Marte, o que faz este dia ser muito propício a correr atrás de seus sonhos de vida. É um passo de cada vez, mas hoje você está obstinado e disposto até a sacrifícios no presente para garantir o futuro. Amor em fase de surpresas, e filhos trazem alegria.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Um sonho seu vai virar realidade hoje, mas não foi de graça: é resultado direto do seu investimento de energia e esforços. Receba de braços abertos, sentindo-se merecedor. O momento é maravilhoso para sua vida profissional, também: sem que você perceba ainda, o Universo está mexendo engrenagens para lhe favorecer.



PEIXES 20/02 A 20/03

Sonhar é grátis, e hoje, ainda pode trazer resultados concretos: basta você dar passos reais na direção dos seus sonhos. Aproveite a força da sua imaginação para mentalizar ideias e investir energia mental, pelo pensamento positivo, para que elas aconteçam, mas faça sua parte ativamente também. Acione seus contatos!



