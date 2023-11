Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O trânsito de Marte por Sagitário é uma grande injeção de ânimo para tentar coisas novas e realizar viagens, graduações e especializações: quando você traçar os objetivos e começar a ir atrás deles, nada vai pará-lo! Hoje, cuidado com atitudes que podem prejudicar sua imagem: por que essa necessidade de se sabotar?



TOURO 21/04 a 20/05

Marte entra em Sagitário, podendo, nas próximas semanas, trazer disputas de ordem financeira, judicial ou burocrática. Recorra à justiça ou mediações, ciente dos seus direitos. Aumenta sua ousadia para investimentos: vale a pena tentar multiplicar seu dinheiro com ações ou fundos. Hoje, proteja-se energeticamente.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Marte entra no seu signo complementar, trazendo efervescência para o seu relacionamento, mas também aumentando a possibilidade de atritos: o par vai estar mais seguro de si e até irritadiço. Lembre-se de que você não é obrigado a aturar mau-humor de ninguém! Hoje, cuidado com gente que mais atrapalha do que ajuda.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Prepare-se para semanas de vida muito mais agitada, com a passagem de Marte pelo seu setor das rotinas e atividades do dia-a-dia. Você vai conseguir se desdobrar para atender às demandas, mas deve estar atento para que sua saúde não sofra com excessos, inclusive de trabalho. Hoje, discrição sobre seu relacionamento.



LEÃO 23/07 A 22/08

Mais um astro passa a transitar seu setor das paixões e diversões: é Marte, que age aumentando sua libido, poder de sedução e ânimo para o lazer. Tome cuidado para não ser precipitado ou impulsivo, e se lembre que relações amorosas não são campos de batalha! Hoje, organize as coisas simples antes de inventar novidades.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Marte é mais um astro que chega a Sagitário, onde já estão o Sol e Mercúrio, colocando em destaque suas relações familiares. Enquanto esse planeta traz uma grande força para lutar pela sua família e defendê-la, também pode acirrar discussões: não morda a isca. Hoje, intensidades o tiram do eixo: mantenha o controle.



LIBRA 23/09 A 22/10

Marte chega a Sagitário, tornando esta uma ótima fase para aprender coisas novas, praticar esportes e atividades ao ar livre e usar suas habilidades de comunicação para motivar e convencer pessoas. Cuidado para não parecer agressivo no seu discurso! Hoje, problemas de família podem afetar sua relação. Saiba separar.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O astro da motivação e vitalidade, Marte, passa a transitar pela sua área da prosperidade. O momento é ótimo para se dedicar a ganhar dinheiro e ver formas de gerenciar melhor suas finanças: a receita é ousadia junto com positividade. Hoje, fazer as coisas com pressa é sinônimo de ter aborrecimentos. Desacelere.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Mais um astro chega ao seu signo: Marte, o guerreiro, que traz energia e vitalidade extras para a sua vida nos próximos meses. Empreender e praticar esportes são atividades favorecidas. Hoje, o dia segue ótimo para as paqueras, mas pede cautela com os gastos em excesso: mude sua maneira de gerenciar os seus.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Atenção para o “engarrafamento” de pensamentos e questões íntimas dolorosas: Marte é outro astro que transita agora pelo seu setor do inconsciente, podendo trazer excesso de atividade mental, ansiedade e dificuldade para dormir. Acalme as ideias com meditação e passatempos relaxantes, principalmente à noite.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A entrada de Marte em Sagitário vai trazer agito para sua vida social, e despertar seus instintos de combate em prol da coletividade, mas isso se você souber usar essa energia do jeito certo; caso contrário, pode terminar se envolvendo em brigas. Hoje, cuidado com a forma de falar: pode magoar os outros de graça.



PEIXES 20/02 A 20/03

Marte está em Sagitário, que ativa seu setor de sucesso profissional. Isso torna você mais competitivo e determinado a atingir metas na carreira: avante! Ao mesmo tempo, lembre-se de manter a diplomacia: não leve tudo como uma disputa. Hoje, foque em organizar finanças, se quer realizar algo que depende de grana.



