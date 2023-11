Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje Mercúrio entra em Capricórnio, trazendo novidades para sua vida profissional: mudanças e algum tipo de mobilidade devem surgir nesse campo. Intensifique as trocas de ideias com pessoas estratégicas. A Lua leonina, bem conectada com Marte, deixa você ousado nas paqueras: seja criativo e confiante na abordagem.



TOURO 21/04 a 20/05

Pode ser que hoje você tenha atritos com gente próxima, pois estará muito consolidado na defesa da sua autonomia e do seu direito a ser quem é, e isso pode causar incômodos em outras pessoas. Seja estratégico. Mercúrio em Capricórnio inspirará viagens, estudos e conquistas intelectuais: abra a cabeça para o novo!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Seu regente Mercúrio entra em Capricórnio, um setor do céu que é bem crítico para você, mas vai facilitar negociações, formalidades e burocracias, com as quais você ganha jogo de cintura para lidar. Além disso, o céu desta sexta ajuda a firmar acordos com clientes e a dissipar incômodos com parceiros de trabalho.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Uma temporada de mais diálogo com seu par começa hoje com a entrada de Mercúrio em Capricórnio. Para os solteiros, novidades no campo amoroso, com possibilidades de algo mais sério surgir. Notícias de negócios também devem chegar! A Lua em Leão traz o tema das finanças: sonhe com o pé no chão e trabalhe para faturar.



LEÃO 23/07 A 22/08

O signo de Capricórnio é responsável por reger o seu dia-a-dia e funcionalidade, e com a chegada de Mercúrio a ele, você terá semanas bem eficientes e produtivas no trabalho e na vida privada. Cresce o diálogo com os colegas da empresa. Além disso, a Lua no seu signo desperta Marte no seu setor dos prazeres: hoje tem!



VIRGEM 23/08 A 22/09

Seu regente Mercúrio entra em Capricórnio, abrindo uma fase em que você vai se divertir mais. Além disso, trará interesses amorosos bem diversificados. Usar sua sensibilidade vai funcionar bem para tirar de letra os mal-estares em família. Se puder deixar estudos para outro dia, melhor: a mente não se concentra hoje.



LIBRA 23/09 A 22/10

Vai ficar superfácil trocar ideias mais flexíveis com a família, porque a partir de hoje Mercúrio, o astro das comunicações, passa pelo seu setor das relações próximas e do lar. Aproveite para melhorar o convívio. Especificamente nesta sexta, será ótima para você a companhia dos amigos: eles vão lhe estimular em algo.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você é tocado pelo ingresso de Mercúrio em Capricórnio no seu setor de novos aprendizados, comunicações e deslocamentos. A rotina vai ficar mais corrida, mas também mais dinâmica e divertida. Já a Lua, passando pelo seu setor da visibilidade, pede que você se coloque à luz dos holofotes para brilhar devidamente.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A conexão positiva entre Marte no seu signo e a Lua leonina o inspirará a atingir objetivos no campo dos estudos e a se engajar na defesa das suas convicções. Já a entrada de Mercúrio em Capricórnio traz movimentação para a sua vida financeira: busque estabilidade de longo prazo e abra novas frentes de renda.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Mercúrio entra no seu signo hoje, o que vai torná-lo mais comunicativo e versátil. Aproveite para estabelecer conexões. Já a Lua passa ao signo de Leão, sinalizando um dia de evidenciação de crises para serem resolvidas: conte mais com a ajuda de seu próprio instinto de sobrevivência do que com a de terceiros.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A entrada de Mercúrio em Capricórnio ajuda você a organizar emoções profundas, e também o deixará mais sensível ao mundo da espiritualidade e das intuições: vale a pena prestar atenção a sonhos e lampejos de compreensão. A Lua em Leão evidencia dinâmicas relacionais, mas traz desconfortos com pessoas importantes.



PEIXES 20/02 A 20/03

Hoje Mercúrio começa seu trânsito em Capricórnio, o que vai trazer novos amigos e reconexão com aqueles de quem você andava distante. Já a Lua, que entra em Leão, deixa seu organismo mais sensível, mas ativa a sua produtividade, então saiba a hora de parar para descansar. A comunicação, se falhar, traz problemas.



