Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

ÁRIES 21/03 A 20/04

Neste feriado, a Lua e o Sol unem forças, proporcionando a você um dia de diversão com o par afetivo ou mesmo amigos muito próximos. Uma simples conversa sobre crenças e ideologias já pode ser suficiente para trazer alegria, mas programações esportivas ou na natureza serão ótimas também! Não trate de negócios hoje.



TOURO 21/04 a 20/05

O feriado vem com intervenção do astral sobre a sua saúde, trazendo recuperações e curas. Ajude o Universo a lhe ajudar, fazendo sua parte com alimentação equilibrada, atividades físicas e respeito a orientações médicas. Não é um dia para fazer nenhum tipo de extravagância. Dobre-se a novas ideias; resistir é inútil!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Este é um dia muito positivo para você: a conexão entre Sol e Lua aponta que ele pode trazer um marco importante de seriedade em uma relação. Pensando num namoro ou proposta de juntar as escovas de dentes? O dia é hoje! Deixe as cismas de lado, e saiba que cobranças e pesos desnecessários desestabilizam o vínculo.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Para extrair felicidade do canceriano, é fácil: afeto, simplicidade e aconchego, em qualquer lugar, já são suficientes. Hoje, pode programar as atividades mais corriqueiras: elas trarão alegria apenas pelas companhias que estarão com você. Por isso, escolha bem! Não trate de assuntos delicados; eles podem esperar.



LEÃO 23/07 A 22/08

A alegre conexão entre a Lua e o Sol faz deste feriado um dia que não tem como não ser divertido. Faça programações com os filhos ou crianças próximas, e também com seu amor ou paquera atual. As conversas irão fluir; pode convidar sem medo! A opção de dedicar o dia a uma expressão artística ou criativa também vale.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Sua vida econômica segue sendo um tema bem forte nesta sexta-feira, e uma luz é lançada sobre como melhorar as condições da sua família. Vender ou desapegar, de alguma maneira, de bens e coisas materiais também está favorável e pode trazer lucros ou vantagens. Haverá despesas com filhos ou lazer; não exagere nelas.



LIBRA 23/09 A 22/10

Neste feriado, procure pessoas para conversas interessantes, faça passeios culturais e divertidos e busque, ainda, se informar mais profundamente sobre assuntos instigantes, só por diversão. Em vez de ficar preocupado demais com mudanças ou problemas familiares, use seu equilíbrio para lidar com eles ou os resolver.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você vai querer é sossego neste feriado, e faz bem: logo a Lua vai estar minguante em seu signo, e há desapegos a serem processados. Entretanto, a conexão com a materialidade é importante para você não se perder. Lide com algo concreto, coloque os pés no chão, literalmente, e pense em formas de realizar coisas.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Profundo entendimento e complementaridade com pessoas de cabeça parecida com a sua é o que lhe traz o astral desse feriado. Junte uma galera daquelas com quem você fica bem à vontade, e o que pintar será superdivertido. Como você passa por período de fortes ajustes na vida financeira, entretanto, segure os gastos.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Aproveite o feriado para refletir sobre suas escolhas profissionais até agora. O caminho seguido está lhe fazendo bem, ou é apenas mais uma fonte de desgaste e preocupação? Analise, também, qual é a sua parcela de responsabilidade nos problemas que o afetam. Tome decisões! Sua intuição o ajuda nisso tudo hoje.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O feriado tem a cara da diversão para você: conte com a presença de amigos e debates acalorados, mas enriquecedores intelectualmente. Estar em coletivo realizando vivências de aperfeiçoamento espiritual também é acerto. Não resista a ideias novas ou a mudanças de ponto de vista: são fontes de crescimento pessoal.



PEIXES 20/02 A 20/03

Conectando-se com seus sentidos místicos, você encontrará meios para lidar com situações que estão lhe tirando a paz. Confie nesse poder para lhe direcionar! Notícias de uma vitória judicial ou solução de uma pendência irão alegrá-lo. Uma crise alheia pode trazer benefícios para você, mas aja com jogo de cintura.

