Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

ÁRIES 21/03 A 20/04

Sextou para você, com consciência social e um chamado para socializar. O dia é ideal para

confraternizações e reuniões com amigos, e que tal lançar um desafio entre eles, de coletar

doações para ajudar pessoas ou instituições? Talvez nos últimos tempos você esteja muito

autocentrado; é bom abdicar de algo material.



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje é dia de demonstrar criatividade e pensamento visionário aos chefes e pessoas influentes

no seu meio profissional: não tenha medo de expor ideias novas, mas faça isso com humildade e um sorriso no rosto. Troque ideias e se alinhe com gente que tem uma visão de mundo parecida com a sua: disponha-se a aprender.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Você pode aproveitar a última Lua Nova do ano passando pelo seu setor do crescimento

pessoal para planejar como irá evoluir espiritualmente e intelectualmente no novo ciclo:

pesquise cursos e especializações, fortaleça sua fé em algo maior, e pode pensar até num

intercâmbio ou viagem para outro país. Empolgue-se!



CÂNCER 21/06 A 22/07

O céu de hoje o chama a revisar e modernizar ideias ultrapassadas e pontos de vista

engessados: é tempo de atualizar a mente, nem que você tenha que romper alguns tabus. O

momento é bom para investimentos e negociações extrajudiciais, mas não seja otimista

demais e mantenha os pés no chão. Releve conselhos radicais.



LEÃO 23/07 A 22/08

Pensando em se amarrar para valer? Pois a Lua em Aquário pode colocar no seu caminho um

parceiro ideal nesta sexta-feira. Você será atraído por pessoas de pensamento libertário, que

chegam para abalar seu universo: chega de girar em torno do próprio umbigo. Contemporize

com parceiros de trabalho para não ter atritos.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Para os organizados nativos de Virgem, o céu de hoje aconselha investir em novidades

tecnológicas que tornem sua vida doméstica e profissional mais funcional. É hora de adquirir

aquele eletrônico novo e usar sua criatividade para fazer as tarefas fluírem com mais

perfeição. Estudos pedem afinco: encontre um momento.



LIBRA 23/09 A 22/10

A fertilidade bate à sua porta com a Lua Nova em Aquário: se pensa em aumentar a família,

hoje é dia de tentar. Mas se esses planos não estão passando pela sua cabeça, então aproveite a animação e sensualidade trazidas pelo céu de hoje para conhecer gente nova e quem sabe se

envolver. Valorize a admiração intelectual!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Modernize sua visão de família: os laços de sangue podem até valer algo, mas são os laços

afetivos e as provas de lealdade e acolhimento que devem de fato ser levados em

consideração. Planeje suas festas de fim de ano com isso em mente. Reflita, também, se não

está se deixando conduzir demais pela relação amorosa.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Divulgue aquilo que você faz bem, faça uso relevante das tecnologias e ferramentas de

informação digital, acione contatos e responda às solicitações pendentes: é tempo de

disseminar informação, reunir dados e conectar com pessoas. Organize sua agenda do dia com

o que é prioritário, para não desperdiçar energia.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Acione o seu faro para ganhar dinheiro e aproveite a Lua aquariana: ideias inventivas e

inovadoras serão a jogada certa para faturar mais. É hora de transformar sua vida financeira!

Nada de contar com a sorte hoje: a sua criatividade e visão de futuro é que irão fazer bem o

serviço. Gaste menos com diversão.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Aproveite o último fluxo de energia lunar a plena potência passando pelo seu signo: lance

sementes que quer ver brotar fortalecidas no ano que vem. Comece algo novo: sinalize ao

Universo que está aberto a receber. Minimize diferenças com a família, pois não é agora que

você vai conseguir mudar a cabeça das pessoas.



PEIXES 20/02 A 20/03

À medida em que o dia for passando, vá se desvencilhando dos compromissos sociais e saia

um pouco do radar: o momento é de aproveitar a Lua Nova no seu setor do recolhimento e

reflexão a fim de traçar seus objetivos, de forma bem específica, para o ano que vem, já que

em alguns dias a Lua Nova chega ao seu signo.

