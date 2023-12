Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje, começa uma nova fase para suas ambições profissionais: o Sol entra em Capricórnio, colocando as luzes do palco sobre você. Protagonize e busque crescimento, já que iniciativa não lhe falta. Temos ainda o encontro poderoso entre a Lua e Júpiter no seu setor da prosperidade: será que vai chegar aquele dinheiro?

TOURO 21/04 A 20/05

Tem novidade no céu: é a chegada do Sol a Capricórnio, que desperta em você a disposição de deixar zonas de conforto e arriscar novas experiências. Planeje viajar para longe, se aproximar mais de um sistema de crenças e dar continuidade a uma graduação ou pós. Aproveite a sorte da conjunção Lua e Júpiter no seu signo!

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Com o Sol chegando a Capricórnio, o nativo de Gêmeos é chamado a encarar transformações e finalizações de ciclos com maturidade e racionalidade. Você crescerá a partir da forma que lidar com aquilo que não está no seu controle. Finanças investidas e matérias judiciais ficam em foco também. Hoje, conexão espiritual.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Com a entrada do Sol em Capricórnio, sua relação firme ganha destaque e força, ou, se você não está tão comprometido assim, pode entrar num relacionamento mais sério nas próximas semanas. Negócios também são beneficiados. Em paralelo, é um dia em que as confraternizações e encontros com amigos trarão muitas alegrias!

LEÃO 23/07 A 22/08

Nas próximas semanas, você terá um perceptível aumento no seu nível de comprometimento com o trabalho e obrigações, e extrairá disso bastante amadurecimento: é o presente do Sol em Capricórnio. Deverá assumir mais responsabilidades, e é possível que apareça uma posição de liderança. Hoje, espere uma alegria na vida profissional!

VIRGEM 23/08 A 22/09

Lá vem novidade no céu: hoje o Sol entra em Capricórnio, trazendo luz para um determinado setor da vida de todos nós. Para você, Virgem, será a relação com os filhos e a vida amorosa, que esquenta ou ganha movimento. Você deve dedicar, também, mais tempo a se divertir nas próximas semanas. Hoje, viagens favorecidas.

LIBRA 23/09 A 22/10

Assumir responsabilidades em casa, amadurecer ideias de constituir seu lar e pensar a longo prazo no futuro dos seus são os chamados para a fase de Sol em Capricórnio, que começa hoje. Já o encontro entre a Lua e Júpiter, no seu setor dos riscos e benefícios, pode trazer solução de problemas e vantagens financeiras.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O dia de hoje traz o início do ciclo solar capricorniano, que para você despertará a vontade de conhecer lugares e aprender coisas novas. Não precisa ir muito longe: ao seu redor já há muito o que ver e absorver. Ainda por cima, a parte amorosa hoje é privilegiada pela conjunção entre a Lua e Júpiter: felicidade!

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Você tem sua área da prosperidade ativada pela entrada do Sol em Capricórnio: pelas próximas semanas, estará mais responsável financeiramente e com facilidade para expandir sua renda. Pense no futuro! Ainda há para esta sexta o encontro entre a Lua e Júpiter, trazendo cura para o corpo e pique para o trabalho.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Parabéns aos capricornianos! Começa hoje o seu novo ciclo solar. Tome a iniciativa para trazer ação e novidades, e trate de aproveitar este momento para começar coisas novas. O encontro da Lua com Júpiter em Touro já traz sorte, momentos de diversão e agito na sua vida amorosa hoje. Comemore de forma criativa!

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Com a entrada do Sol em Capricórnio, suas questões mais íntimas, que estão lá no fundo, serão iluminadas. É uma fase para se dedicar ao autoconhecimento e ao aprofundamento da sua conexão espiritual. Além disso, a conjunção entre a Lua e Júpiter traz alegrias no lar, e amparada por Saturno, recompensas financeiras.

PEIXES 20/02 A 20/03

Com a entrada do Sol em Capricórnio, você tem despertada a sua consciência social, e pode querer se engajar em uma pauta humanitária que toque o seu coração. Além disso, fazer novos amigos e aumentar o seu nível de socialização fica favorecido também. Especificamente hoje, conversas e estudos podem render bastante!

