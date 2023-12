Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Já faz um tempo que manter a autoestima elevada tem sido um desafio para o ariano; hoje, você ganha afagos na vida sentimental para ajudar nesse processo. Deixe alguém afetuoso se aproximar e acredite nos elogios que receber. Não desperdice o bom momento financeiro: comprometa-se com ganhar dinheiro em vez de gastar.



TOURO 21/04 A 20/05

Hoje, você dará orgulho a uma pessoa próxima, ou se sentirá orgulhoso de alguém. Valorize as conquistas de quem ama! Há momentos em que nós temos que sair do palco e dar espaço aos outros. Se tem assuntos mal resolvidos povoando sua mente ou coração, o céu do dia facilita o perdão ou a superação. Olhe para o futuro!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

É com a Lua leonina que você atinge o auge da sua eloquência: espalhe alegria e jovialidade ao redor, mas não perca o senso de discrição, e passe um filtro de bom-senso antes de falar, ou poderá pecar por inconveniência, imaturidade ou falta de tato. Falando em conversa, um papo com um amigo fará bem a você e a ele.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje ficará evidente para alguém que você está numa situação material mais confortável que a dessa pessoa; com isso, e com sua empatia ativada, você pode se sacrificar para ajudá-la. Não negue suporte, mas não faça nada além do que lhe é confortável. Uma vantagem financeira pode melhorar sua relação com o trabalho.



LEÃO 23/07 A 22/08

Alô, nativo de Leão: cuidado nos exageros! Ego saudável é bom; inflado demais, pode prejudicar sua reputação, principalmente na vida profissional. Busque acima de tudo ser humilde, até para não jogar fora boas chances de ser visto, notado e apreciado. Sabe o que lhe faria muito bem? Uma viagem ou retiro espiritual.



VIRGEM 23/08 A 22/09

A sexta-feira já pede do nativo de Virgem um certo recolhimento: que tal passar a limpo suas realizações do ano que finda, e pensar nos objetivos para o que vai começar? Pense nos problemas que quer resolver e nas possíveis soluções para eles, e tente descartar um certo pessimismo: é circunstancial e vai passar.



LIBRA 23/09 A 22/10

Já pode dizer que o ano acabou? Se depender do libriano, sim, pois hoje serão tantos convites e mensagens dos amigos que você mal vai ter tempo para se dedicar a outras coisas. Atenção, porém: há uma pendência importante, ou ainda uma questão financeira ou burocrática, que não pode ficar para depois. Resolva logo!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O ano praticamente acabou, mas o nativo de Escorpião é privilegiado com um céu que favorece aquela movimentação estratégica para atingir um objetivo profissional: basta contar com seu carisma natural e colocá-lo em ação. Não queira, entretanto, aparecer mais do que ninguém. Conserte um erro no trabalho: dá tempo.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

As asas sagitarianas se agitam quando a Lua passa pelo signo de Leão: é o último fim de semana do ano, e você pode e deve buscar diversão e aventuras. Cuidado, entretanto, com os exageros: ousadia demais vira inconsequência. A cura para uma decepção amorosa pode estar numa viagem ou ambiente de estudos: se jogue!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Os sentimentos intensos demais, sejam quais forem, podem desequilibrar você e causar problemas. Evite, principalmente, ciúmes e jogos de poder hoje: relações de afeto e cumplicidade são sobre parceria, e não sobre disputas de espaço. Com a ajuda de alguém de fora, uma complicação familiar poderá ser resolvida.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

É dia de encontros: a Lua Cheia leonina baixa as defesas que você costuma erguer para se proteger, e com isso, é possível que alguém interessante consiga se chegar. Você tem se dedicado demais à sua família e casa; pode se declarar de folga e dar uma alegria ao coração. Tenha uma conversa esclarecedora com alguém.

PEIXES 20/02 A 20/03

O dia pede que você assuma uma postura de liderança, colocando-se à frente das situações rotineiras para resolvê-las; seja inspiração! É importante, porém, moderar o discurso e não prometer nada que não possa cumprir. Se tiver que se locomover para resolver as demandas do dia, evite distrações e foque nas tarefas.



Veja também

JOGOS Sony lista principais lançamentos para PlayStation em 2024; confira as novidades