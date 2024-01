A- A+

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros Clima de festa ou introspecção? Desafios no trabalho? E as finanças? Nossa astróloga fala do clima nessa sexta (12)

ÁRIES 21/03 A 20/04

Sextou com consciência: apesar de a Lua aquariana ter um ar de festa e confraternização, você também aumenta sua percepção dos problemas sociais e pode querer fazer algo para gerar mais bem-estar à sua comunidade. Junte os amigos e puxe um mutirão! Um problema de trabalho é resolvido e traz alívio. Gaste menos hoje.

TOURO 21/04 A 20/05

É irônico que, para você receber o reconhecimento que merece no trabalho, tenha que fazer algo que não é do seu feitio: pisar fora das suas zonas de conforto e bater de frente com alguém. Sem medo, experimente fazer isso hoje: irá gerar admiração. Liberte-se de um ponto de vista engessado: ele o impede de crescer.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

O céu de hoje favorece a busca de novas experiências com o objetivo de ficar mais sábio e confiante: invista em novidades nos estudos, espiritualidade e relações internacionais. Intercâmbios e viagens planejados agora tendem a dar muito certo! Identifique a raiz dos seus medos e trabalhe em si para combatê-los.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Pense em renovar ou inovar nos seus investimentos financeiros, quebre um tabu, faça algo que você sempre teve medo: a energia da Lua Nova aquariana é de assumir riscos e deles extrair benefícios, mas seja realista, e não otimista demais. Novos aportes financeiros de parceiros ou clientes podem agitar seus negócios.

LEÃO 23/07 A 22/08

Sempre que a Lua Nova passa por Aquário, os leoninos ganham a chance de fortalecer suas relações; hoje, saia com seu amor, converse com seus sócios e visite clientes. Está muito favorecida, também, a captação de novos negócios e contratos comerciais. Livre e desimpedido? É possível que haja um amor novo a caminho.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Busque experimentar ou conhecer uma opção alternativa de autocuidado, como terapias energéticas ou um sistema de alimentação diferenciado; é bem possível que você goste e integre esse hábito na sua vida. No trabalho, as coisas dão certo com todos trabalhando em equipe e operando no mesmo nível de responsabilidade.

LIBRA 23/09 A 22/10

A sexta vem com alegria para você, libriano! Marque seu happy hour e se abra a conhecer gente nova e interessante; quanto mais fora da caixinha, melhor. Pode haver uma boa conexão com alguém que vai causar aquele friozinho na sua barriga, mas seja equilibrado e não pule de cabeça logo para não causar estranhamento.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

É tempo de trazer novidades para a sua casa e família. Invista em modernidade para a decoração ou funcionamento do lar e puxe debates ideológicos, o que vai dinamizar as suas relações íntimas. Talvez você esteja dando atenção demais à vida de casal; lembre-se que essa única fonte de afeto pode não ser suficiente.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Nada anima mais você do que um boa conversa com pessoas inteligentes e libertárias, e não faltará oportunidade para isso com a festeira, porém consciente, Lua em Aquário hoje. Saia das mesmas rodas e conheça gente nova! É aconselhável, entretanto, maneirar nos excessos, que podem bater atravessado na sua saúde.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Renovação total: a Lua passa por Plutão desencadeando mudanças na sua vida, que em um primeiro momento podem nem ser percebidas por você, mas haverá sinais. Fique atento. Hoje, dedique-se a ganhar dinheiro, coisa que você gosta e está bem favorecida. Será que não anda gastando demais com futilidades e lazer?

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Agora temos a Lua passando no seu signo, ativando toda a sua potência. Pode ser que hoje você se conscientize de algo que estava pesando no seu inconsciente, e só isso já é um grande passo para resolver: será um enorme alívio finalmente perceber o que era. Lute por mais liberdade: está muito preso a alguma coisa.

PEIXES 20/02 A 20/03

Sua mente vai estar a mil hoje, cheia de ideias, planos e até premonições do futuro, que serão bem acertadas. O problema, ou risco, é pensar demais e não colocar em prática; assim, de nada adianta. Afaste-se de grupos ou amigos que mexem com seu equilíbrio para não ser sugado energeticamente. Fale menos, ouça mais.

