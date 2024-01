Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Uma das melhores coisas do mundo é tomar um susto bom, e hoje, a conjunção da Lua com

Urano pode fazer isso com você: do nada, cai um dinheirinho providencial, ou uma questão

financeira se resolve. Vale investir na compra de um eletrônico ou novidade que melhore a

funcionalidade da sua vida. No trabalho, uma vitória.



TOURO 21/04 A 20/05

Atenção às suas premonições e impressões, que estarão apuradíssimas hoje e podem trazer

vislumbres muito interessantes de tendências e projetos futuros. Apresente-se de forma

criativa e não tenha medo de inovar em nada. O céu traz ainda animação para estudar,

compartilhar conhecimento e desbravar novos horizontes.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Mente agitada, fase agoniada: hoje, será importante você se manter no controle dos seus

pensamentos, ou poderá perder em foco, produtividade e paz. Mesmo assim, ideias

fantásticas surgirão: essas, você pode e deve colocar em prática. Se os fardos do dia ficarem

pesados demais de carregar, peça ajuda e conseguirá.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Nossa visão de mundo é muito moldada pelos grupos dos quais somos parte e pelo meio social em geral. Hoje, o nativo de Câncer receberá boas influências dos amigos e da coletividade, que irão modernizar a sua ótica. Varie os círculos em que transita e se conecte com gente antenada! Quem ama você lutará ao seu lado.



LEÃO 23/07 A 22/08

Tem sido uma longa fase de ajustes na sua vida profissional, às quais você pode de vez em

quando ter dificuldade de se moldar. Hoje, a ação da Lua sobre esse setor, ativando o

surpreendente Urano, trará oportunidades de visibilidade e sucesso, mas para aproveitar você

tem que estar disposto a ousar e assumir desafios.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Sua mente é estimulada a crescer em percepção e consciência, o que pode ser desencadeado

pelo contato com experiências místicas e verdades espirituais. No campo do concreto, você

recebe uma injeção de adrenalina para colocar a serviço da diversão, das aventuras e da vida

amorosa. Deixe-se levar e flua suas energias!



LIBRA 23/09 A 22/10

Ajudas inesperadas, coisas que se resolvem a seu favor e gratos acontecimentos estão na

pauta do dia com a ajuda da conjunção entre a Lua e Urano, que também estimula sua

intuição e traz uma fase em que até as influências espirituais e energéticas trabalham a seu

favor. Família vai proporcionar incentivos também.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Seu parceiro pode surpreender você hoje com uma atitude, comportamento ou proposta: em

vez de estranhar apenas porque sai do lugar comum, procure ser flexível para acolher essa

expressão dele ou dela. Nos negócios, parcerias inusitadas ou inesperadas podem se

concretizar; apresse a emissão de documentos e acordos.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Coisas com que você não contava podem acontecer e repercutir de modo inesperado na sua

agenda do dia, mas de uma forma agradável: acolha as surpresas e se ajuste a elas. Tecnologia

ajuda o trabalho a fluir melhor, e métodos alternativos de autocuidado podem ser um grande

achado! Foque nas metas financeiras também.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Determinado, hoje você pode se lançar às coisas – ou pessoas – que quer conquistar com

aquela sensação de “já ganhou”. É possível que aconteça uma atração por alguém que lhe

complementa com doçura e originalidade; a química é ótima! Sabe o que também pode lhe

fazer muito bem? Deixar falar sua criança interior.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Seus instintos de proteção e autopreservação estão bem aguçados hoje, bem como sua

conexão com a ancestralidade e as memórias familiares. Está tudo bem, nesta sexta, ser o

“diferentão”; você será acolhido. Construa boas lembranças com os seus queridos, do seu jeito

original mesmo. Inove na decoração do seu lar!



PEIXES 20/02 A 20/03

A conjunção que reúne a Lua com Urano vira uma chave na sua percepção das coisas: você

verá beleza e poesia no que é estranho, divergente e libertário. Registre pensamentos no

papel e se abra para ser um canal que disponibiliza saberes e histórias para o seu entorno.

Escreva, fale, debata, busque convívio plural.

