Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

ÁRIES 21/03 A 20/04

Os focos desta sexta-feira para o ariano são a vida amorosa e a relação com os filhos. Você

está romântico e autoconfiante: corra para as conquistas! Além disso, seu instinto parental

bate com força: seja um modelo de comportamento para as suas crianças. No trabalho,

competitividade pode gerar desgaste: preserve-se.



TOURO 21/04 A 20/05

Seus anseios por liberdade e pelo direito a ser o que é, sem julgamento por parte dos outros,

têm sido uma parte importante do seu processo de desenvolvimento, mas é natural que às

vezes isso incomode quem convive de perto com você. Hoje, você não suportará ficar preso

em gaiolas, mas há um custo emocional a bancar.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

É interessante perceber como a Lua Cheia leonina tem uma força tão grande sobre você, que

fica ainda mais confiante, falante e sagaz. Aproveite o dia com boas conversas e ocupe o

centro das atenções nas rodas, mas não esqueça de acionar seu filtro para não sair falando

tudo que vem à cabeça. Alto risco de gafes.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Colha os resultados positivos das últimas semanas em um formato que todo mundo adora:

dinheiro caindo na conta bancária. Haverá motivos para comemorar! Mas pode ocorrer

também uma situação imprevista que, para ser resolvida, precisará de um desembolso. Se

tiver que ser assim, tudo bem: mas você estava preparado?



LEÃO 23/07 A 22/08

Esta fase vem sendo muito significativa para a sua carreira, e assim, é importante estar

vigilante para ter a atitude certa diante dos desafios: eles fazem parte do contexto mesmo!

Hoje, tenha uma postura pacata, ocupe seu espaço sem invadir o quadrado dos outros e não

leve as coisas para o lado pessoal. Bom humor!



VIRGEM 23/08 A 22/09

Num sábado em que algo pode dar errado sem que você consiga perceber por quê, é

importante manter uma postura confiante e evitar pessimismo ou imposição de culpas aos

outros: saiba que o que não funcionar hoje pode ser até um livramento. Mercúrio e Marte em

conjunção pedem olho vivo nos filhos e gentileza com o par.



LIBRA 23/09 A 22/10

Para os librianos, amizade e parceria são sagradas, e é por isso que hoje você pode sofrer ao

perceber que alguém que considerava amigo não está correspondendo à imagem que você fez

dessa pessoa. Não esquente: encare como um filtro. Clima familiar está tenso: para não se

desgastar, dá para permanecer distante hoje?

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O destaque pessoal na sua atuação profissional é o tema do céu da sexta. Será difícil se ajustar

com os pares de trabalho, porque eles trarão ideias com as quais você tem dificuldade de

concordar. Não permita que vire uma briga de egos: alguém tem que ceder, e por que não

você? Discussões desgastam demais hoje.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A Lua em Leão faz aspecto tenso com Urano, indicando um dia em que você pode perder a

noção de prudência e ter atitudes ou impulsos que chegam a ser arriscados. Preserve sua

integridade física, busque atividades calmas e não dê sorte ao azar. Já a conjunção entre

Mercúrio e Marte ajuda negociações e faturamento.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A conjunção entre Mercúrio e Marte no seu signo o deixa impulsivo e imprudente, o que não é a sua cara e pode trazer transtornos. Desacelere o ritmo, faça as coisas com consciência e

reflita antes de falar: o que tem a dizer é necessário ou importante mesmo? Resolva

problemas sem precisar recorrer a terceiros.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Sextou com a Lua Cheia em Leão, que instiga o nativo de Aquário, tão independente, a acolher o valor da parceria. Permita-se ser ajudado, amparado e equilibrado pelo outro: afinal, você merece saber que não está sozinho, e nem precisa estar. Família tem grande importância hoje. Com a fala, reflita antes de soltar.



PEIXES 20/02 A 20/03

O sábado é mais um dia dinâmico para o pisciano, em que você pode se ver cheio de tarefas

práticas para cuidar. Execute-as com a consciência de que, mesmo que pareçam simples ou

enfadonhas, elas o ajudam a se aterrar às coisas do mundo, algo que os nativos de Peixes

devem sempre buscar como um ponto de equilíbrio.

