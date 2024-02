Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Comece a diminuir o nível dos riscos que assume, e direcionar seus esforços para aumentar sua renda e solidez material. Pague dívidas e seja prudente em investimentos. Não se deixe ser sequestrado para dentro dos problemas de outras pessoas. Saiba usar a inteligência emocional e reverta situações difíceis a seu favor.

TOURO 21/04 A 20/05

Cada vez mais seguro de si e disposto a defender com unhas e dentes seus espaços e convicções, hoje essa sua sede de liberdade irá confrontar alguém que se incomoda por perder o controle sobre você. Dá para fazer ajustes, mas com concessões mútuas. Busque fortalecer o que há em comum. Negócios, deixe para outro dia.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Tem muita coisa passando pela sua cabeça hoje, e num dia em que as atividades cotidianas serão exigentes – há pendências que precisam ser resolvidas – é importante adotar a praticidade e deixar subjetividades para serem analisadas depois. Bons fluidos operam sobre sua saúde: dia ótimo para consultas e tratamentos.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Coração batendo a toda potência e um forte cheiro de paixão no ar: com as emoções atiçadas pela ligação da Lua com o Sol e Júpiter, tudo tem ares de excesso hoje, e pode machucar. Você é capaz de vivenciar isso com discernimento? Se sim, pode se jogar! Os cancerianos comprometidos têm um dia romântico com o par.

LEÃO 23/07 A 22/08

Com a Lua minguante de hoje, abre-se uma janela para arrefecer os ânimos familiares, que podem estar um pouco mexidos. Dedique-se também ao trabalho, que pode jogar imprevistos no seu colo. O casamento ou união estável, para dar certo agora, precisa que você respeite o espaço e peculiaridades do parceiro: liberdade!

VIRGEM 23/08 A 22/09

Hoje é um daqueles dias em que algumas coisas podem dar errado por falta de planejamento ou informação. Principalmente se a agenda envolver deslocamentos ou viagens, cerque-se de cuidados para que dê tudo certo. Você estará inspirado para falar de amor: será que não é hora de finalmente fazer aquela declaração?

LIBRA 23/09 A 22/10

Num dia de instabilidades financeiras, você pode se angustiar com o desequilíbrio da balança entre o que já está garantido concretamente e o que ainda não foi consolidado. Por isso, seja prudente e não conte com recursos que ainda não chegaram até você. Pode valer a pena investir em consertos ou embelezamento do lar.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Feche seu campo emocional e energético hoje, pois a Lua minguante fragiliza você e as suas relações mais próximas, principalmente as que envolvem afeto. Ações ou reações inesperadas dos outros podem deixá-lo sem chão. Ser gentil e diplomático quando for conversar deve ajudar bastante a minimizar essa tendência.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Prepare seu psicológico para absorver imprevistos que podem impactar nas atividades previstas para o dia, e fique atento, também, aos sinais enviados pelo seu corpo. Busque acalmar a mente e descansar. Organize as ideias antes de expressá-las para que não saiam confusas, e coloque em ação um plano que idealizou.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje você está sujeito a afastamentos ou rompimentos em amizades ou relações afetivas que ainda não estejam bem estabelecidas, e as coisas podem ficar confusas a ponto de um universo se misturar ao outro. Para correr dos perrengues, seja diplomático e gentil: às vezes é melhor estar em paz do que com a razão.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje a Lua entra em sua fase minguante, tensionando o Sol, que está no seu signo; é um dia em que será muito importante você cuidar bem de sua imagem, mas ao mesmo tempo não deixar de expressar sua verdadeira essência. Ligue o alerta para imprevistos em casa, e tente se precaver deles não deixando nada pendente.

PEIXES 20/02 A 20/03

Planos podem ser frustrados hoje por situações ou conjunturas com as quais você não estava contando; espere só mais uns dias e retome as movimentações. Fortaleça-se espiritual e energeticamente, pois a configuração tensa entre o Sol e Lua abala suas defesas naturais: longe de gente negativa e perto de gente do bem.

