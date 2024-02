Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Hoje o céu vem marcando o início de uma temporada que promete lhe trazer novas amizades,

uma maior inserção na vida em coletividade e um aumento da sua consciência política e

humanitária. Milite! Vale a pena também determinar metas importantes para alcançar nas

próximas semanas, e investir um esforço extra nelas.



TOURO 21/04 A 20/05

Pronto para viradas e novidades na sua carreira? Com a Lua Nova aquariana, é tempo de cair

em campo para crescer! Seja criativo e original para vender seu peixe – leia-se, seus talentos e

realizações – e não tenha medo de mudar. Se está insatisfeito com seus rumos atuais, este é o

melhor momento para tentar algo novo.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Quem fica parado cria teia de aranha! Hoje, com a Lua Nova, você ganha coragem para ir ao

encontro do que é desconhecido, mas fascinante, para você. Pode ser uma viagem sonhada,

uma formação acadêmica ou a vinculação a uma vertente religiosa. Não deixe as vozes de

insegurança na sua cabeça atrapalharem este momento.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Aproveite a energia de mudanças que vem com o céu de hoje para transformar sua vida!

Reinícios que envolvam se desapegar ou abandonar qualquer situação ficam favorecidos

agora. O momento também é muito bom para iniciar investimentos financeiros ou

implementar formas de multiplicar seu dinheiro. Ajuda externa vem!



LEÃO 23/07 A 22/08

O céu atual continua sendo, principalmente, sobre compartilhar vida e planos com outras

pessoas, e extrair dessa reciprocidade aprendizados e até mesmo equilíbrio pessoal. A Lua

Nova em Aquário trará parcerias que vão complementar você, e podem ocorrer no amor, no

trabalho e nas amizades. Busque também novos clientes!



VIRGEM 23/08 A 22/09

Tecnologia, alternativas sustentáveis, modernização dos recursos de trabalho e novas formas

de cuidar da sua qualidade de vida são os presentes que o céu vai lhe ofertar hoje com a Lua

Nova aquariana. Aproveite! Deverá fazer novos amigos no meio profissional. Imprevistos

podem afetar planos de expansão. Reorganize.



LIBRA 23/09 A 22/10

Ter a vida afetiva movimentada e alegre é uma usina de felicidade para os nativos de Libra, e a nova lunação trará algo que você adora: renovação e novidades nesse setor da sua vida. Abra- se para conhecer pessoas novas, e se já está em um relacionamento, esquente as coisas com uma dose extra de paixão. Fertilidade!

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Os escorpianos, nas próximas semanas, viverão avanços no seu convívio em família, ganharão

mais liberdade de ação e poderão romper padrões de sua ancestralidade que lhes restringem

os movimentos. É Lua Nova em Aquário! Muna-se hoje para lidar com surtos de

imprevisibilidade que vêm do seu cônjuge ou de um sócio.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Aproveite o início de uma nova lunação, hoje à noite, para se matricular em um curso,

desenvolver seus talentos de escrita e argumentação, visitar parentes e renovar os laços

sociais com a sua comunidade e vizinhos. Varie a rotina com novidades: não é a sua cara ficar

preso a coisas entediantes e repetitivas.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Com a Lua Nova aquariana de hoje à noite, nos próximos dias, mesmo que seja Carnaval, você deve plantar uma semente de crescimento financeiro na sua vida, poupando algum dinheiro, investindo em algo sólido e seguro ou lapidando uma aptidão sua que possa ser capitalizada. Gastos em diversão devem ser moderados.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Na noite de hoje a Lua Nova em Aquário zera as energias na sua vida e promete novidades e

inícios. Comece alguma coisa nova: lance para o Universo seu compromisso em evoluir através de um gesto concreto e ele o ajudará. Conte com uma certa resistência inicial das

circunstâncias, mas não desanime e persista no foco.



PEIXES 20/02 A 20/03

A Lua Nova de hoje à noite representa um renascer espiritual para o pisciano. Cuide das suas

energias, renove a sua conexão com a Divindade e consuma conteúdos profundos,

significativos e edificantes. Aproveite e avalie o quanto tem dado importância a assuntos e

papos frívolos e superficiais: é hora de mudar isso.

