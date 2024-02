Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Mais um astro chega a Aquário, ampliando sua vida social e fortalecendo as relações com

amigos e comunidade: é o planeta Vênus, que de quebra ainda pode fazer com que uma

pessoa amiga ocupe um lugar romântico na sua vida. Hoje, evite misturar dinheiro e amizade e não desfoque dos seus sonhos: persista e viabilize.



TOURO 21/04 A 20/05

Razão e emoção não concordam entre si hoje, e por isso você pode ficar paralisado em

algumas decisões. Aproxime-se, então, dos pontos fortes do dia: o acolhimento carinhoso e

compreensivo dos amigos e a disposição para trabalhar e crescer na carreira. Aliás, a entrada

de Vênus em Aquário irá privilegiar seu sucesso!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Nas próximas semanas, pouca coisa lhe trará mais prazer do que descobrir coisas novas e

travar conhecimento com pessoas de costumes e crenças diferentes dos seus: é tempo de

arejar a mente entrando em contato com novidades! Viaje, comece um curso novo, junte-se a

grupos de debates e leituras e amplie sua consciência.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Cancerianos passam a contar com mais jogo de cintura para lidar com situações complicadas a partir de agora, com a chegada de Vênus ao seu setor das crises. Apele para a diplomacia em

questões que não estão totalmente sob seu controle e verá como vai dar certo. Paixões

fulminantes, com muita química, poderão surgir.



LEÃO 23/07 A 22/08

Suas relações amorosas serão agitadas pela entrada de Vênus em Aquário, seu signo

complementar. Quem já está num relacionamento sério verá que ele se renova e se enche de

romantismo; já os solteiros podem sentir vontade de consolidar um vínculo com alguém

diferenciado. No trabalho, dificuldades hoje, mas vão passar.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Numa fase em que seu dia-a-dia anda agitado, chega a ajuda do planeta Vênus para que tudo

aconteça mais harmonicamente: as relações de trabalho melhoram, o clima de cooperação

aumenta e consequentemente a produtividade e sucesso também. Olho ao redor: alguém de

perto pode ser a resposta dos sonhos do seu coração.



LIBRA 23/09 A 22/10

Sua atratividade natural ganha incremento com o início do trânsito de Vênus por Aquário:

pode esperar conhecer gente nova que vai lhe interessar, e a recíproca será verdadeira. momento é de curtir e ver no que vai dar. Aproveite também a inspiração criativa que surgirá:

envolva-se com arte e projetos apaixonantes.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

As relações familiares e íntimas começam a passar por uma fase mais harmônica, com a

jornada de Vênus por Aquário, que acaba de se iniciar. Aproveite para se aproximar dos seus

entes queridos, e é um bom período também para receber visitas em casa e renovar a

decoração. Hoje, cuide com afeto do seu par amoroso.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O planeta Vênus inicia passagem por Aquário, despertando seu talento com as palavras,

escritas e faladas: é tempo de se expressar de forma sensível. O amor também é privilegiado, e poderá estar esperando por você mais perto que imagina. Hoje, sua eficiência é prejudicada

por falhas de comunicação: previna-se!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

É hora de ganhar mais dinheiro e valorizar os seus talentos: o ingresso de Vênus no signo de

Aquário vai ajudá-lo com isso. Use o seu poder de estabelecer conexões para fechar negócios,

articular um ajuste na sua remuneração ou mesmo renovar sua tabela de preços. Hoje,

diferenças de valores atrapalham relação.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O charme aquariano ganha um novo colorido com o ingresso de Vênus em seu signo, mas

antes de desfrutar plenamente disso, você terá que passar por alguma prova ou desapego:

Plutão, no portal de entrada, cobrará seu pedágio. Sua forma de ver o mundo bate de frente

com os costumes tradicionais hoje: tenha paciência.

PEIXES 20/02 A 20/03

A concentração de astros no signo de Aquário aumenta com o ingresso de Vênus, que soma

novo item à sua lista de coisas a repensar: a parte amorosa da sua vida, que pode precisar de

um certo distanciamento e reavaliação. No momento, prefira estar só: logo haverá novidades.

A mente, pouco lúcida hoje, pede silêncio.

Veja também

BBB24 Matteus chora no Quarto Fada depois de terminar o relacionamento com Deniziane