Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

ÁRIES 21/03 A 20/04

O planeta Mercúrio entra no signo de Peixes, sinalizando para você uma fase de mais conexão com seu Eu interior e com a própria Divindade. Meditar, refletir e se dedicar ao autoconhecimento está superfavorecido. No momento atual, observe e processe. Tem escondido seu interesse em alguém? Hoje é dia de abrir o jogo!



TOURO 21/04 A 20/05

Nas próximas semanas, você vai conhecer gente nova e ampliar seu círculo de amizades, e também deverá se aproximar mais dos amigos que já fazem parte da sua vida. Hoje, suas convicções e o próprio processo de evolução pelo qual vem passando podem evidenciar as diferenças que tem com sua família. Dá para conciliar?



GÊMEOS 21/05 A 20/06

A sua carreira ganha movimento com o início do trânsito de Mercúrio pelo signo de Peixes. Aproveite a inquietação que se agita para buscar mobilidade profissional: mudar de cargo, de setor ou de empresa está superfavorecido. Conversas e contatos com pessoas do seu meio também trazem dinamismo. Controle a ansiedade!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Começa agora uma ótima fase para se comprometer com aulas ou com o estudo mais profundo de um assunto importante para você. Viagens, principalmente de temática espiritual ou acadêmica, também são uma boa escolha no momento. Atenção: embora você seja muito compassivo, é melhor não misturar dinheiro e amizade hoje.



LEÃO 23/07 A 22/08

Dificuldades de comunicação podem gerar crises e rompimentos: será que você não está

sendo emotivo demais? Busque recuperar sua inteligência emocional para evitar. Está faltando

discernimento e presença de espírito para se adaptar às situações inesperadas no trabalho;

teimosia não vai adiantar. Os tempos são outros!



VIRGEM 23/08 A 22/09

Mercúrio entra no espaço celeste dedicado à sua complementaridade. Com isso, chegam

novidades nos negócios e na vida amorosa. Surgem conexões comerciais e aumenta o diálogo

com o par. Está solteiro ou enrolado? Então alguém novo pode vir, ou ainda se abrir a ocasião

para uma conversa mais séria com aquela paquera.



LIBRA 23/09 A 22/10

Aproveite as próximas semanas para se engajar em atividades que demandem diálogo e jogo

de cintura; você ganha em poder de comunicação e versatilidade com o ingresso de Mercúrio em Peixes. Novidades e gente chegando para somar no trabalho! Uma pessoa amiga pode passar por uma urgência e pedir sua ajuda. Estenda a mão.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Mercúrio adentra hoje o seu setor das diversões, paixões e convívio com crianças. Com isso, você ganha animação para novas opções de lazer e se aproxima dos seus filhos, com quem fica mais fácil dialogar. Em acréscimo, irão surgir novidades na vida afetiva. Viva com leveza e romantismo os novos vínculos amorosos!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

A partir de hoje e pelos próximos dias, torna-se mais fácil e mais amoroso o diálogo com os familiares, com o ingresso de Mercúrio no signo de Peixes. Visitas de parentes e passeios em família também ficam favorecidos. Esteja de sobreaviso para atender a imprevistos pequenos, mas que podem atrapalhar algum plano.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A entrada de Mercúrio em Peixes desperta o poeta que há em você. Abra-se para o lado mais sensível da vida e busque meios líricos de se expressar. A intuição grita; confie nela, e pelo menos por agora, procure ser menos cético. Decisões que exijam espírito crítico e racionalizações são desaconselháveis hoje.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje é um dia em que você deve buscar mais autonomia financeira e evitar por tudo envolver suas economias nos negócios ou problemas de outras pessoas. Use sua inteligência para desbravar caminhos que o levem a ganhos materiais. Algum talento está parado? Que tal pensar em transformá-lo numa fonte de lucratividade?



PEIXES 20/02 A 20/03

Mercúrio entra no seu signo: ao mesmo tempo em que ele amplifica seu jogo de cintura diante das situações da vida, pode torná-lo mais distraído e disperso para questões práticas. Assim, é necessário lançar mão de recursos extras para não negligenciar compromissos e tarefas. Por outro lado, a intuição está desperta!

