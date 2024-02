Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Lidar de forma equilibrada com o jogo dos riscos e oportunidades será o desafio de hoje para o ariano. Não parta do princípio de que tudo já está garantido: até o que já é seu pode ser perdido, portanto, passe pelo dia com temperança e cautela. Não se envolva em problemas que não são seus: pode sair prejudicado.

TOURO 21/04 A 20/05

Seus gritos por independência podem ir às últimas consequências, chegando a causar afastamentos. Se for a sua vontade mesmo, siga em frente, mas se não, será importante demais refrear seus rompantes. Para consolidar sua relação, faça planos a dois para o futuro. Sociedades ou parcerias interessantes podem se firmar.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Segue o alerta hoje para ficar de sobreaviso em relação a sintomas físicos desagradáveis, que podem ser os desdobramentos de uma mente que não está sendo cuidada com o devido carinho. Controle de alguma forma sua ansiedade, e não leve tão a ferro e fogo as pequenas questões do trabalho. O foco hoje deve ser no macro.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Quando o desejo incendeia, até o mais doce dos casos de amor pode virar motivo de sofrimento, porque o descontrole se sobrepõe à razão. Hoje, cuide de não perder o domínio sobre as suas emoções, para não inviabilizar relações amorosas promissoras. Vale desviar os impulsos mais passionais para a produção criativa.

LEÃO 23/07 A 22/08

É importantíssimo que você mantenha separados o universo profissional e o íntimo: um pode repercutir negativamente no outro se chegarem a se misturar. Além disso, poderá ter que apaziguar conflitos entre seu par conjugal e sua família: tente fazer isso sem comprometer sua paz de espírito. Humildade para pedir ajuda!

VIRGEM 23/08 A 22/09

Olhar aguçado e sensível sobre tudo vai fazê-lo ver beleza até nas coisas mais simples. Não precisa ir muito longe nem assumir riscos para ser feliz nesta sexta! Trabalho em parceria rende bem, e novas alianças são fechadas, mas a comunicação precisa ser perfeita para que não haja imprevistos. Confirme e registre!

LIBRA 23/09 A 22/10

Faça seus investimentos e especulações com ousadia, mas sempre tendo em vista um nível mínimo de segurança, que precisa ser mantido: a chance de arriscar e perder algo material hoje está bem presente. No amor, a diferença de valores pode ser um empecilho para o entendimento: analise bem. Trabalho gera resultados!

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Como você está muito sensibilizado, corre o risco de interpretar mal ações alheias e tomar atitudes radicais por motivos imaginários. Leve isso em consideração e seja racional. Prefira a via do romance; principalmente para os solteiros, o dia promete aquele tipo de envolvimento especial que vai além das palavras.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

É dia de prestar mais atenção ao que ocorre dentro de você: há compreensões se formando e emoções se avolumando, que talvez precisem de cura. Ouça sua intuição e saiba usar essa ferramenta de forma inteligente. Saúde necessita de atenção. Seja discreto sobre sua vida: segredos podem ser revelados por imprudência.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Embora você esteja bem a fim de socializar, é possível que fatores inesperados se interponham aos seus planos, de forma que eles terminem sendo frustrados. Veja outras alternativas. Um acontecimento surpreendente pode alterar de forma drástica uma relação: será que realmente conhecemos alguém por completo?

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Responda rapidamente e com criatividade às situações inesperadas; sua ousadia e inventividade podem fazer as crises virarem a seu favor. O setor profissional segue favorecido, mas cuidado com seu ego, e tenha zelo sobre a sua imagem pública para aproveitá-la melhor e não estragar oportunidades. Dinheiro chegando!

PEIXES 20/02 A 20/03

Disposto a se arriscar mais hoje e transitar por universos com os quais não tem total familiaridade, você pode terminar indo além das suas zonas de segurança, e se deparar com situações que não será capaz de controlar ou resolver. Vá devagar e não dê o passo maior do que a perna. Há influências agindo nas sombras.

