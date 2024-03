Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Um senso cívico diferente, corajoso e consciente, toma conta de você hoje, o que pode direcioná-lo a se engajar em atividades que tenham a ver com o bem-estar da sociedade. Seu instinto de batalha se inflama em prol dos desfavorecidos e excluídos, acompanhado de grande empatia. Seja esse agente de transformação!



TOURO 21/04 A 20/05

Espere agitação no seu meio profissional e social, e saiba tirar proveito dela: acione sua face amigável e articulada para causar boa impressão nos lugares por onde passar. Tente comparecer a um evento do seu segmento ou um encontro da sua categoria de atuação: bons contatos serão feitos. Demonstre sede de resultados!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Deixe-se inspirar por ideias criativas e busque referências ou modelos para estudos, trabalho e desenvolvimento intelectual no que está sendo feito em outros países. Use as armas da tecnologia e as suas habilidades de comunicação em seu próprio benefício. Compartilhe conhecimento para desenvolver outras pessoas!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Com um céu em que a energia libertária e por vezes imprevisível do signo de Aquário predomina, você pode se ver angustiado por não conseguir nem prever, nem dar conta de controlar tudo que ocorre ao seu redor. O aprendizado é mesmo este: o de estar aberto ao inesperado. Pesou? Peça ajuda, pois haverá quem a dê.



LEÃO 23/07 A 22/08

Hoje, as energias astrais se unem para providenciar as companhias perfeitas e ideais para o leonino. Isso pode ocorrer tanto na parte profissional e comercial quanto na parte afetiva. Não significa que não sejam relações com seu nível de desafio, mas através delas você aprende e se engrandece. Complementaridade define!



VIRGEM 23/08 A 22/09

Hoje o dia promete movimentação, muitas atividades e um clima de competitividade saudável no ambiente de trabalho. Entre na vibração da equipe: as vitórias serão coletivas e trarão bons desdobramentos para todos. Com tanto corre-corre, entretanto, você não deve esquecer de ter seus momentos de relaxamento também.



LIBRA 23/09 A 22/10

As paqueras e paixões pegam fogo, com uma concentração de astros em Aquário, que representa o seu setor da vida amorosa. Tem agito na área! Solteiros se veem às voltas com flertes e interesses, e os que estão envolvidos em um relacionamento têm uma boa chance para reacender as chamas dentro dele. Que seja divertido!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Muita movimentação na sua casa: conversas, reuniões e até desentendimentos podem ocorrer. Encare tudo isso de forma positiva, pois pode ser a chance, até, de resolver mal-entendidos ou fechar capítulos da história da sua família. A vida conjugal deve ser abordada com cuidado hoje: pode ser um dia bem explosivo.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Carregue sua sensibilidade e vitalidade, que estarão aflorados hoje, para todos os lugares por onde andar. Você pode ser a atração principal das rodas de conversa com sua inteligência, espírito investigativo e brilhantismo na argumentação. Não esqueça, entretanto, de dar a vez aos outros e ouvir o contraditório.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A reunião de astros no seu setor da materialidade traz um pique especial para correr atrás de estabilidade financeira. O senso de estratégia está ativado, bem como a percepção clara do valor dos seus talentos. Aproveite e corra atrás dos lucros! Reduza despesas também, e os pratos da balança irão equilibrar.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O encontro entre a Lua, Vênus e Marte potencializa o seu charme e poder pessoal hoje. Use-os sem moderação, mas com consciência. Pessoas e oportunidades gravitarão na sua direção! As relações familiares ainda seguem tensas e com risco de explosões emocionais. Que tal providenciar uma limpeza energética na sua casa?

PEIXES 20/02 A 20/03

Profundas reflexões sobre seus desejos, sentimentos e motivações povoarão a sua mente nesta sexta-feira. No fundo, você sabe que há algo que precisa ser reorganizado na forma como tem vivido suas histórias, principalmente as amorosas. Leve em consideração que relações muito cheias de “poréns” não costumam funcionar.

