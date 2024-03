Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Renove seus ares intelectuais buscando conteúdo para aumentar seu repertório de fatos e conversação; assim fará bonito nas ocasiões sociais. A vontade de compartilhar sua vida pode terminar lhe prejudicando: não confie intimidades a qualquer pessoa, e seja discreto sobre coisas que só dizem respeito a você mesmo.



TOURO 21/04 A 20/05

Plantar trabalho para colher rendimentos: é isso que o céu de hoje traz de orientação para você. Seja flexível em negociações e procure descolar novas fontes de renda. Talvez agora seja necessário fazer um sacrifício ou abdicar de um objetivo imediato para atingir algo melhor e mais ambicioso no futuro. Use a cabeça!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Você é contemplado pela passagem da Lua Nova. É o momento de colocar em ação os planos importantes para esta fase, já que essa energia é de fazer crescer aquilo que é plantado agora. Peça ajuda aos amigos, que vêm com conselhos e influência. No trabalho, seja cooperativo e respeite as hierarquias, ou se prejudicará.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Absorva as mudanças no trabalho, faça planos de crescimento e tente agir a partir dos bastidores hoje. Chegarão boas ideias para implantar na vida profissional. Leve a parte acadêmica da sua vida mais a sério; será que não é hora de pensar em uma nova graduação ou pós? Afaste a tendência pessimista que pode surgir.



LEÃO 23/07 A 22/08

Sua mente hoje estará mais aberta: aproveite para se expor a novas ideias, buscando o convívio em grupo com pessoas inteligentes e boas de argumentação. Só não vale querer ser o dono da razão! A ideia é justamente crescer através do enriquecimento intelectual trazido pelas perspectivas de gente que pensa diferente.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Busque se destacar pela sua versatilidade e capacidade diferenciada de processamento mental, e não tenha medo de chamar atenção para si. Traga novidades para a sua carreira! Acolha suas inquietações e faça delas o combustível para mudanças. Cobranças na vida íntima podem esperar um pouco na fila das prioridades.



LIBRA 23/09 A 22/10

Movimente a sua relação firme com debates interessantes e novidades na rotina: é hora de sair do quadradinho e viver esse amor de um jeito mais expansivo. Proponha viagens ou aceite os convites que surgirem. O momento também é bom para buscar conexões internacionais de negócios. Não fique preso às zonas de conforto.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Uma eficiente combinação de intuição e praticidade vai ajudar a lidar com as situações desafiadoras do dia: acredite no seu jogo de cintura e ouça o que os instintos estão lhe dizendo. O dia é bom para cuidar da saúde e consultar especialistas. No amor, oscilações no humor e nas exigências podem provocar crises.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Aproveite a Lua Nova em Gêmeos para dialogar com seu par e renovar os combinados e projetos da relação. Para os descomprometidos, o dia é bom para começar um vínculo novo com ótimas probabilidades de se tornar durável. Se questões amorosas não estão no radar agora, empregue a energia em parcerias de negócios.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Introduza novidades tecnológicas no escritório para ajudá-lo a cumprir as tarefas com mais eficiência, e está valendo, também, recomeçar aquela dieta ou rotina de atividades físicas: pode ser até em casa mesmo! Respeite formalidades na comunicação com pessoas de posição mais elevada, sem dispensar a gentileza.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Aproveite o céu de hoje para conhecer novos interesses românticos ou se aproximar mais daquelas pessoas que já estão com um pezinho dentro do seu coração: as mensagens fervem! Um projeto individual de sua autoria, se lançado agora, tem tudo para pegar. Procure opções de diversão que custem menos para o seu bolso.



PEIXES 20/02 A 20/03

Será que por pura teimosia ou dificuldade de ouvir os outros você não está tomando decisões erradas? Escute os membros mais antenados da sua família, que podem trazer ideias interessantes sobre como fazer o orçamento da casa render mais. Negocie contratos e valores de prestações de serviços; há flexibilidade hoje.

