Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

ÁRIES 21/03 A 20/04

Faça com que sua sexta seja produtiva, aterrando-se nas atividades práticas e tarefas que estão ao seu alcance realizar. Dê atenção aos detalhes e faça uma coisa de cada vez; essa será uma ótima maneira, inclusive, de se distrair de pensamentos angustiantes que podem tomar sua mente de assalto. Cuide da alma, também.



TOURO 21/04 A 20/05

Como vai a vida afetiva? É dia de resgatar ou buscar paixão para lhe trazer mais alegria. Haverá encanto por pessoas que passem a sensação de organização, humildade e confiabilidade. Elas podem pertencer a um mesmo grupo que você; saiba que se essa ligação acontecer, fica séria. Tem filhos? Supervisione-os hoje.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

A sua dedicação à família deve passar hoje pelos cuidados práticos. Palavras não contam muito; o que irá valer são as intenções, e apenas se forem transformadas em gestos. Dê exemplo pela atitude! As responsabilidades assumidas no trabalho podem atrasar o início do seu fim de semana: vai sextar mais tarde para você.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Procure fazer um passeio na natureza ou até visitar um lugar de autocuidado, como um spa ou espaço estético; irá lhe fazer bem e aumentará seu bem-estar. Revise seus estudos, escritos e mesmo planos de viagem, que precisam ser levados muito a sério hoje para que saiam exatamente do jeito que você quer ou precisa.



LEÃO 23/07 A 22/08

Vamos ganhar dinheiro, leonino? Corra atrás do faturamento, aproveitando a energia de persistência da Lua virginiana em trânsito no seu setor financeiro. Cuidado para não se iludir com promessas de dinheiro fácil: elas podem terminar é se transformando em dores de cabeça para você administrar. Realismo funciona melhor.



VIRGEM 23/08 A 22/09

A Lua chega ao seu signo, e à tarde, estranha-se com Saturno: isso irá colocar em luzes neon erros que você pode ter cometido com relação a escolhas que o associam a alguém. Clima com sócios ou par romântico periga ficar árido ou exigente demais, e como emocionalmente você está sensível, pode ser doído. Preserve-se.



LIBRA 23/09 A 22/10

Você em alguns dias irá passar por um momento muito marcante, e enquanto ele não vem, o melhor que pode fazer é começar a se recolher, se autoanalisar e se preparar para tomar a iniciativa de fazer alguns desapegos, ou eles virão até você. Hoje, não se exceda na quantidade de tarefas. Já basta o ambiente difícil.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Num momento em que você pode estar mais seletivo em termos de diversão, a ideia hoje é colar com um grupo amigo e fazer algo saudável, como uma refeição num lugar vegetariano, um passeio na natureza ou uma atividade física. No amor, pode ter gente querendo mandar demais; será que isso vai funcionar para você?

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Método, detalhismo, organização e olhar clínico para o que precisa ser feito com perfeição são as qualidades que irão destacá-lo hoje aos olhos das pessoas: estamos falando de um dia muito bom para o seu desenvolvimento profissional, ainda que isso venha às custas de um certo distanciamento da família. São fases.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Dê atenção à sua vida acadêmica: é tempo de organizar estudos, anotações e calendários, dedicar-se aos trabalhos e atualizar os assuntos que ainda não foram cobertos. Certifique-se de que já dominou o básico antes de partir para o avançado. Aguarde contatos de instituições, órgãos públicos ou pessoas de longe.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A Lua está perto de sua fase culminante, e passando crescente pelo signo de Virgem irá despertar o aquariano para questões urgentes, mas que podem provocar algum nível de ansiedade. Arrume sua bagunças, físicas e emocionais, para não ser engolido por elas. O momento pede austeridade nos gastos. Pague o que deve.



PEIXES 20/02 A 20/03

Você tem se cobrado muito pelas aparências, e assim, pode fazer escolhas que são mais para mostrar aos outros do que pela sua própria vontade. Reflita sobre isso. Seja mais compreensivo com seu par, que está tentando corresponder às suas altas expectativas. Para que aquela transação comercial dê certo, flexibilize!

