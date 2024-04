Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Como você anda aberto a conversas e novos aprendizados com o trânsito de Mercúrio, agora direto, no seu signo, engajar-se em conversas sobre temas ideológicos, filosóficos e mesmo espirituais lhe trará entusiasmo nesta sexta-feira. Será contagiante e produtivo comparecer a um encontro em grupo que possibilite isso.

TOURO 21/04 A 20/05

A sexta vem intensa, com a Lua Cheia agindo sobre um setor delicado do céu para você, podendo ativar sensibilidades com as quais não gosta muito de lidar. Mas é se entregando a essa convocação para explorar intuições, tabus e até aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar que você pode ter boas ideias hoje.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

O libertário geminiano tem a sua parceria ideal, que são pessoas de perfil livre, aventureiro, inteligente e obstinado. Com a Lua passando por Sagitário, fique de olho no entorno: esse alguém pode estar muito perto, em um círculo de amigos ou em uma sala de aula que você frequente, e ainda ser uma ótima influência.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Você estará em pique de produtividade, com a rotação acelerada e disposto a tentar novidades para melhorar a qualidade e o rendimento do seu trabalho. A semana se fecha com sucesso, pois problemas serão resolvidos, chegam ajudas inesperadas e ainda se anuncia uma notícia que tem a ver com mobilidade na sua carreira.

LEÃO 23/07 A 22/08

A diversão vai começar! Seja numa farra com amigos, num programa a dois, em atividades artísticas ou em brincadeiras com filhos, é dia de curtir com alegria, sem medo de ser feliz. Prepare-se para excelentes mudanças na vida afetiva, com paixão renovada nas relações fixas, e, para os solteiros, novas pessoas chegando.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Junte a família para fazer algo divertido, saindo da mesmice e buscando novas programações. Pode ser até em casa mesmo, contanto que inclua novidades, alegria e um clima de troca de conhecimentos. Haverá motivos para comemorar: alguém da família melhora de saúde ou recebe notícias excelentes! Conselhos vêm sábios.

LIBRA 23/09 A 22/10

Sua mentalidade está aberta a receber novos conhecimentos e informações. Aproveite a disposição alegre e falante para conduzir negociações, falar de futuro com o seu par e fazer um pouco de relações públicas. A vida afetiva pode ter momentos marcantes hoje: está se aproximando uma paixão daquelas de virar a cabeça!

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Depois de um período delicado, com muita movimentação no seu setor dos relacionamentos e parcerias, a entrada da Lua em Sagitário traz pé no chão e foco na estabilidade material. Para expandir ganhos, o conselho é explorar novos territórios. Alguém próximo vai se dar bem materialmente, e você se beneficia também.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Avante, Sagitário! O fim de semana chega com a Lua no seu signo, trazendo movimento e animação. A vida afetiva volta a andar, e gente nova pode aparecer: esse encontro será marcado por boas conversas e objetividade na comunicação. Além disso, uma nova informação ou conteúdo que você acesse pode mudar sua vida.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Observe a si mesmo: com a entrada da Lua em Sagitário, você começa o final de semana mais introspectivo e com as emoções mais sensíveis. Embora sua visão de mundo se incline ao materialismo, vale a pena aproveitar para refletir sobre espiritualidade e questões de foro íntimo. Compartilhe memórias em família!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A Lua em Sagitário nesta sexta desperta os melhores instintos do aquariano: socializar, trocar ideias e se abrir para novidades e temas polêmicos. As trocas intelectuais serão incríveis, e você tanto poderá mudar de pontos de vista a partir do que ouvir de outras pessoas como também provocar nelas boas reflexões.

PEIXES 20/02 A 20/03

O Universo está preparando novidades para o seu campo profissional. É interessante pensar que você mesmo pode estar atraindo isso, a partir das suas intenções, ainda que não conscientes. Esse é de fato um bom momento para repensar e rever várias coisas na sua vida. Mudar de trabalho pode trazer vantagens financeiras.

