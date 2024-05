Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Assumir a responsabilidade sobre si mesmo e suas mágoas é sinal de maturidade: hoje, esteja atento para não derramar seus entulhos emocionais sobre quem não tem nada a ver com eles. Conte com o suporte afetuoso das pessoas parceiras que estão sempre ao seu lado. Nos negócios, bons acordos: dia de fechar contratos!



TOURO 21/04 a 20/05

Esta quarta convida o taurino a colocar seus talentos a serviço das outras pessoas, seja no trabalho, seja nas atividades do dia, pois você estará muito sensível às necessidades delas, e poderá ser um elemento verdadeiramente importante em qualquer ambiente. Além disso, o dia pode ser bem produtivo financeiramente.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Seria esta quarta o dia mais romântico da semana para os geminianos? O céu diz que sim! Os dois astros das emoções, a Lua e Vênus, trocam gentilezas no seu eixo que fala de novidades e vida afetiva, e o resultado é que solteiros e comprometidos vivem momentos mágicos hoje. Deixe as outras preocupações para depois.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Não é fácil para você, sempre carinhoso e receptivo, receber o trânsito do combativo Marte, pois tem que lidar com uma irritação e um clima conflituoso que lhe são estranhos. Hoje, esse desconforto resvala para dentro das paredes do seu lar, e pode resultar em discussões. Em vez de se magoar, tente ser prático.



LEÃO 23/07 A 22/08

Cativante na fala e na capacidade de defender seus pontos de vista, hoje você encantará em rodas de conversa, grupos de amigos e mesmo em apresentações de projetos ou trabalhos. Outro destaque da quarta é a proximidade com sua comunidade e parentes, que trará momentos gratificantes. Não pense no passado: ele já passou.



VIRGEM 23/08 A 22/09

A Lua em Libra ativa seu setor da materialidade: o dia é excelente para produzir e gerar dinheiro pelo esforço do seu trabalho. Capriche na disposição para protagonizar: é aparecendo que você garante o seu lugar. Valores pessoais e diferenças na forma de lidar com dinheiro podem gerar conflitos com alguém ao redor.



LIBRA 23/09 A 22/10

Diante de tudo, seu coração fala mais alto hoje, pois a boa ligação entre a Lua e Vênus coloca filtros de empatia e delicadeza sobre o seu olhar. Mais perto dos deuses, ore, peça e agradeça: seus clamores vão chegar. No trabalho, ajuste-se para lidar com um ambiente competitivo, e no amor, acolha as dores do outro.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Estamos muito próximos de um eclipse lunar, que ocorre no seu signo daqui a dois dias, portanto, é natural que você esteja sentindo uma inquietação, com a sensação de que algo está prestes a ocorrer. Hoje, volte-se para dentro de si e comece a catalogar seus sentimentos: o que quer curar? O dia pede desaceleração.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Avante, Sagitário! Você será o rei da roda hoje, com sua capacidade de se conectar de forma muito fácil com as pessoas. O dia é bom para fazer amizades ou estreitar os laços com quem já faz parte da sua turma, e quem sabe nesse movimento, você não percebe um clima especial com alguém? Dome a competitividade.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje você perceberá que o dia rende bem mais, com um clima de cooperação no trabalho que dará a impressão, verdadeira, de que muitos passos foram dados na direção do seu sucesso. O segredo é a sua capacidade de formar boas relações, que está apurada. Conflitos, se houver, são resolvidos na base da diplomacia.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Em uma temporada já criativa, hoje você estará ainda mais inspirado: é dia de fazer andar os projetos nos quais, só de pensar, você sente aquele fluxo de animação, mas vá com calma e não se limite à idealização: dê passos concretos. A quarta também é ótima para o amor, e pode haver aproximação de quem estava longe.



PEIXES 20/02 A 20/03

A harmonia que hoje reinará em seu lar vai além do óbvio: tem a ver com sua evolução espiritual e com a resolução de problemas que o estavam incomodando. Estar mais aliviado das cargas proporciona a melhoria nas relações. Agradeça à sua ancestralidade pela intervenção amiga! Amores quentes, mas conturbados. Calma!



Veja também

celebridades Britney Spears teria se envolvido em briga em hotel e sofrido ''colapso mental'', diz site