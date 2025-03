Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Durante a manhã, faça bom uso das suas habilidades de comunicação, que estarão ativadas: o pulo do gato é saber o que falar, quando falar e como falar. Lute contra uma tendência à distração. À tarde, você vai preferir se dedicar à família ou resolver algum assunto doméstico. O diálogo também será importante em casa.



TOURO 21/04 A 20/05

Ao longo da manhã, racionalize a forma como vem lidando com seus recursos financeiros, pois pode estar recebendo uma influência que atrapalha suas decisões. À tarde, haverá dificuldade em ser imparcial em conversas ou na forma como receberá informações, pois estará muito tocado pelo emocional. Deixe para outra hora.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Hoje a Lua se move e entra no seu setor dos recursos financeiros, fazendo deste um momento muito bom para investir em aumentar sua renda ou fortalecer seu patrimônio. Use sua esperteza e faça valer os seus talentos! Será preciso fazer algumas escolhas conscientes para garantir a viabilidade de um objetivo especial.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Na tarde de hoje, a Lua entra em seu signo, e vem trazendo mais força para os seus objetivos do momento, mas também aumentando sua sensibilidade e abertura a influências energéticas, portanto, é bom se precaver. Alguns diálogos importantes para a sua carreira serão difíceis, mas é preciso se fortalecer para tê-los.



LEÃO 23/07 A 22/08

Aproveite a parte da manhã para cumprir seus compromissos sociais e dar notícias para os amigos, pois à tarde você deve entrar num processo mais profundo de descanso e reorganização mental. Poderá se sentir confuso e perdido, incerto sobre alguns rumos e até sobre o que você acredita, mas é sempre bom se questionar.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Pela manhã, dê atenção à sua vida profissional e procure chegar a conciliações com sócios ou pares de trabalho com quem divide responsabilidades: precisa haver mais foco e honestidade dos dois lados. Do início da tarde em diante, priorize o que for mais importante neste momento e fique longe de gente pessimista.



LIBRA 22/09 A 22/10

Hoje, reúna tudo que aprendeu nos últimos tempos e busque aplicar de forma prática para se mostrar merecedor de melhorias profissionais. O momento está muito bom para procurar se sobressair no seu meio profissional, mas será preciso lapidar sua forma de se comunicar e chegar a entendimentos com seus pares de trabalho.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Ao longo do dia, você irá superar dificuldades, ou pelo menos se sentirá mais firme diante delas, o que já é muito bom. Será produtivo se dedicar a estudos, práticas espirituais ou trocas culturais com pessoas e organizações de outros países. No trabalho, vai ser fundamental respeitar normas, ou se prejudicará.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Tire a parte da manhã de hoje para resolver qualquer saia justa com seu parceiro amoroso, pois o que não for solucionado logo corre o risco de ficar mais grave depois que a Lua entrar em Câncer. O mesmo vale para problemas com clientes ou sócios. Atenção a envolvimentos com pessoas imaturas e carentes demais.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje, seu dia será produtivo até certo ponto, e depois, é possível que tenha que dar atenção ao seu parceiro ou parceira, que poderá passar por dificuldades familiares ou profissionais, e ficar fragilizado com isso. Envolva-se com a sensibilidade e delicadeza necessárias, para não terminar piorando a situação.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

A estas alturas, o aquariano já deve ter percebido que precisa ser menos sonhador com seus objetivos financeiros, e cair na real para poder conquistá-los; vá em frente. À tarde, quando a Lua entrar em Câncer, seu corpo irá cobrar os eventuais excessos cometidos nos últimos dias, mas a produtividade não pode cair!



PEIXES 20/02 A 20/03

Família e filhos ocupam as atenções e demandam suas energias hoje. Procure estar presente com a mente, em vez de apenas com o corpo, já que tende a estar distraído e disperso. Tome decisões maduras sobre o seu dinheiro: pode até ser boa a sensação de prazer imediato com um gasto, mas depois o arrependimento vem.

