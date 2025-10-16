Horóscopo da Sexta: confira a previsão ds astros para o dia 16 de outubro

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

O estresse do dia tem nome e endereço: atritos com o cônjuge ou envolvendo o seu lar e família. Todo mundo parece achar que seus próprios motivos são os mais importantes; que tal você tentar se colocar como a voz do equilíbrio? Há outros assuntos que estão favorecidos, como a saúde e a produtividade: tome atitudes.



TOURO 21/04 A 20/05

Nesta sexta, disputas de ego e de poder podem gerar trocas verbais muito desgastantes e até atrapalhar algo que de outra forma correria muito bem. Quer uma dica? Fique de fora, cumpra seus deveres e deixe os outros se digladiarem. As alegrias do dia virão da vida amorosa, esteja você solteiro ou comprometido. Oba!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Com o fim de semana chegando, o astral atiça o geminiano: sua vontade de desopilar vai às alturas, e assim, os chamados para a farra serão irrecusáveis. O problema é que isso pode custar caro: seu bolso agradece se você for com calma. Há uma dinâmica muito gostosa com a família, e novidades podem chegar à sua casa.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Domine seu ego, pois hoje você estará sujeito a excessos que podem azedar relações. Seja compreensivo com a família e tente conciliar seus interesses com os dos parentes mais próximos. A vida afetiva é a melhor parte da sua sexta: flertes, envolvimentos e encontros vão lhe trazer ótimas sensações. Tome a iniciativa!



LEÃO 22/07 A 22/08

Confiança em si mesmo e nos outros é bom, quando acontece na dose certa. Hoje, a sua pode crescer tanto que o instigará a falar demais e revelar informações sobre si que alguém pode usar contra você. Seja modesto e não conte vantagem! Alguém da família deve chegar com novidades ótimas ou até mesmo com um presente.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Você deve usar sua sensibilidade no trato com outras pessoas, que está aguçada, para conduzir negociações e conversas difíceis; o astral traz boas possibilidades de entendimento. Por outro lado, precisará se blindar da vulnerabilidade às influências dos amigos: o que está sendo sugerido combina com seus valores?



LIBRA 22/09 A 22/10

Para não se frustrar, diminua as expectativas na vida profissional; é verdade que você está em evidência, mas se parecer seguro e confiante demais, as pessoas poderão interpretar como arrogância. Se a sua intuição está lhe mostrando uma alternativa promissora para melhorar seus ganhos, pode apostar nela: dará frutos.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

O escorpiano hoje precisará tomar cuidado com radicalismos e fanatismos: você tem todo direito às suas convicções, mas não a tentar impô-las a outras pessoas. Se sentir que está muito ranzinza, poderá até preferir ficar na sua, mas na verdade estar com os amigos, ouvindo e sendo ouvido, vai lhe fazer muito bem!



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Não conte demais com a sorte nem com a intervenção de terceiros para facilitar sua vida; hoje, nenhuma dessas vias dará certo. Não arrisque dinheiro nem confie demais em alguém. Para ter uma boa sexta-feira, opere nos bastidores, faça aliados no trabalho e use o seu sexto sentido para conduzir seus caminhos.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O capricorniano precisará ser estratégico para continuar conduzindo seu crescimento profissional de acordo com os planos, porque hoje alguém que é fundamental para lhe fornecer apoio pode não estar muito a fim de cooperar. Como contornar a dificuldade? Reforçando os pontos que você tem em comum com essa pessoa.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Nesta sexta, obedeça às regras, cuide dos menores detalhes e evite sair da rotina programada, já que o não cumprimento de alguns afazeres poderá trazer prejuízos. Sabedoria também é entender quando é preciso se adequar ao sistema. Arregace as mangas para resolver um problema profissional de forma bem metódica.



PEIXES 20/02 A 20/03

O sensível pisciano pode ser abalado hoje pela intensidade dos acontecimentos no que diz respeito à vida amorosa: há um clima de expectativa tão grande que você corre o risco de se iludir e se desequilibrar. Analise os acontecimentos com o pé no chão e se preserve. Resolva burocracias para avançar numa negociação.

