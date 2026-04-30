Horóscopo da Sexta: confira a previsão para a primeira sexta-feira de maio (1º)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

A potente, mas por vezes desagregadora, Lua Cheia em Escorpião vai lhe apontar situações críticas e problemas cuja solução é inadiável. Esteja pronto para reagir bem àquilo sobre o que você não tem controle. A grande prioridade nesta sexta-feira deve ser manter o equilíbrio, mesmo diante de alguma desestruturação.



TOURO 19/04 A 20/05

As dinâmicas das suas relações mais importantes ganham um forte impacto da Lua Cheia no signo de Escorpião. Para aquelas que estão equilibradas e saudáveis, conquistas em conjunto serão celebradas; já as que não andam bem das pernas podem sofrer com conflitos, que serão escancarados. Não perca a pose: harmonize.



GÊMEOS 20/05 A 21/06

A Lua Cheia de hoje desencadeia um pico de atividades e coisas práticas a serem resolvidas, mesmo que seja feriado. Prepare-se para um dia dinâmico, com um certo senso de urgência, mas ao mesmo tempo você precisará ir com calma, até mesmo para que o estresse não prejudique a sua saúde: ela está em primeiro lugar.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Tudo será sentido por você de forma intensa e passional nesta sexta-feira, que poderá ser regada a atrações afetivas poderosas, mas também conturbadas. Seu desafio será o de navegar por esses sentimentos sem se perder da razão, mas também se permitindo curtir o momento. Atividades artísticas podem ser vias de escape.



LEÃO 22/07 A 22/08

A Lua Cheia escorpiana vai mexer com as saudades, memórias e senso de família na cabeça e no coração do leonino: este deve ser um dia pleno de emoções. Deixe o trabalho de lado só hoje, e foque naquilo que lhe garante bases afetivas fortes e amorosas: estar com as pessoas que ama e que lhe transmitem a sensação de lar.



VIRGEM 22/08 A 22/09

A Lua Cheia de hoje vai fazer você interpretar a realidade com lentes emotivas demais, e por isso, tudo pode parecer mais intenso, superlativo ou exagerado aos seus olhos. Transborde esse sentimento todo de uma forma saudável, através de boas conversas, expressões artísticas ou declarações de amor. Chegou a hora!



LIBRA 22/09 A 23/10

É hora de o libriano colher os resultados dos esforços para progredir financeiramente que fez nos últimos tempos – isso, é claro, se houve empenho. Você estará bem alinhado com a materialidade, de qualquer forma, e vai aproveitar a Lua Cheia de hoje para agradar aos seus sentidos físicos: só não esqueça de moderar.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

É hoje que acontece a intensa Lua Cheia em seu signo: as emoções, tanto as positivas quanto as negativas, podem aflorar com toda força, repercutindo nas suas relações. A qual tipo de sentimento você vai preferir se conectar? Os setores da sua vida que mais poderão ser impactados são a vida familiar e a conjugal.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A Lua Cheia desta sexta-feira vai agitar conteúdos bem profundos da sua alma e inconsciente, deixando também sua sensibilidade espiritual muito aflorada: este é um dia para ser sentido, mais do que explicado. Como você estará bastante aberto energeticamente, pode valer a pena se recolher em nome da proteção.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Hoje, o capricorniano tem seus instintos sociais ativados pela Lua Cheia, que despertará a vontade de compartilhar momentos e emoções não só com as pessoas mais próximas, mas também entre amigos. As injustiças do mundo tocarão seu coração: use essa inquietude para conscientizar e transformar o seu entorno.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

A Lua Cheia em Escorpião trará ao aquariano o ápice dos acontecimentos profissionais deste ciclo: você poderá receber uma homenagem, reconhecimento ou vitória nesse setor, mas talvez ainda não fique satisfeito com o que vier. Em vez de sabotar a oportunidade, fique feliz agora e siga buscando por novas conquistas!



PEIXES 18/02 A 20/03

O pisciano hoje recebe a energia fortíssima, e para você, positiva, da Lua Cheia em Escorpião; sua fé na Divindade e o desejo de ampliar sua percepção, consciência, intelecto e sabedoria vão se sobrepor a tudo. Faça rituais de agradecimento e peça as mudanças positivas que quer receber em sua vida: será atendido!

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