Horóscopo da Sexta: confira a previsão para a primeira sexta-feira de agosto (7)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

O Universo traz para a sua vida a possibilidade de viver um lindo amor, mas pode pegar você em um momento confuso: cuidado para não perder uma pessoa incrível apenas porque não sabe bem o que quer. O dia está excelente para a sua vida afetiva, e também promete diversão, alegria e satisfação com atividades criativas.



TOURO 19/04 A 20/05

Finalize a semana pondo coisas em prática e usando a criatividade para gerar oportunidades de renda. Seja inventivo e saiba que nada é ousado demais: é só viabilizar. Apresente à sua equipe uma ideia para melhorar o faturamento, e comece a lapidá-la para ser posta em prática. Cenário profissional muda para melhor!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Você está bem amparado hoje para apostar num gesto de ousadia e para demonstrar sua vibrante criatividade por aí. Não tenha medo de sair do lugar-comum, inclusive na aparência. Pode começar marcando uma programação romântica com alguém, ou pelo menos enviando uma confiante mensagem para sondar a disponibilidade.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Sua sensibilidade para captar o que está rolando na rede de informações do Universo está bastante apurada, e com isso, percepções que não têm explicação racional farão todo o sentido. Conecte-se com as inteligências superiores e receba! A partir de uma experiência espiritual, você poderá mudar sua visão do mundo.



LEÃO 22/07 A 22/08

Júpiter continua agindo com grandiosidade em seu benefício, agindo nesta sexta-feira para conectar você com pessoas criativas, sociáveis e animadas, que não apenas irão trazer alegria para a sua vida como também desdobramentos surpreendentes. Seu dia será marcado por conversas agradáveis e uma fascinação por alguém.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Esta sexta-feira traz as melhores vibrações para a sua vida profissional, mas para não perder as oportunidades, você vai precisar responder rapidamente quando elas surgirem. Comprometa-se consigo mesmo a ser rápido, ousado e flexível: é assim que as coisas vão dar certo hoje. Saiba rentabilizar uma situação difícil.



LIBRA 22/09 A 23/10

Seu planeta regente já começa a agir em seu favor: hoje, a vida pode surpreender você com notícias de alguém que estava longe ou até mesmo com um convite inesperado para uma viagem. Vale a pena também pensar em explorar formas alternativas de conexão espiritual. Faça amigos e, se está comprometido, curta a relação!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Com seu jeito desconfiado, o escorpiano costuma ficar temeroso diante de surpresas ou de situações inusitadas, mas hoje, as forças cósmicas estão lutando ao seu lado, e por isso, até mesmo o que você não controla agirá a seu favor. Aguarde novidades na vida profissional e cuide da saúde com recursos alternativos.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O relacionamento dos seus sonhos pode aparecer de repente em sua vida: fique atento a encontros que parecem apenas uma coincidência, principalmente se lhe gerarem um grande encantamento. Para o sagitariano que já está em uma relação, diálogos honestos farão milagres! Combine viagens e atividades em grupo hoje.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

Você vai ser pego de surpresa por um novo benefício no trabalho ou com a chegada de uma novidade tecnológica que vai contribuir para aumentar a sua produtividade. Um problema será resolvido facilmente com a ajuda de alguém poderoso, e consultas ou tratamentos de saúde marcados para hoje serão bem-sucedidos.



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

O Universo vai surpreender o aquariano hoje com uma atração-relâmpago por alguém, ou com o aparecimento de uma pessoa que tem o poder de balançar as suas estruturas. As coisas podem começar com uma conversa despretensiosa, mas cheia de conexão, e esse encontro tem tudo para virar algo mais sério e gratificante.



PEIXES 18/02 A 20/03

Sua sexta-feira deve ser marcada por eventos felizes, que podem ter a ver com boas notícias relacionadas a parentes próximos ou pessoas mais velhas, mas também com transações financeiras ou imobiliárias que dão certo ou com a chegada de um dinheiro que estava sendo esperado. As coisas estão mudando para melhor!

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