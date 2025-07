Horóscopo da Sexta: confira a previsão para esta sexta-feira (10/07)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Cada vez mais o ariano vem crescendo em seu nível de consciência social e envolvimento com o coletivo. Hoje, os astros em seu signo em boa troca energética com a Lua e Plutão devem trazer debates ideológicos, envolvimento com ações relevantes pela sua comunidade e até a oportunidade de fazer amigos nesses movimentos.



TOURO 21/04 A 20/05

As mudanças pelas quais você vem ansiando irão dar as caras hoje: novas conjunturas na sua empresa ou segmento de atuação profissional serão as condições que trarão o crescimento há muito esperado. De brinde, ainda deve vir no rastro desse sucesso um inesperado, mas bem-vindo, aumento ou bônus. Eita, que coisa boa!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Não tem mais como fugir das impactantes mudanças que acontecerão na sua vida daqui por diante. Nesta sexta, elas podem vir “disfarçadas” na forma de uma oportunidade de viagem, um interesse por assuntos novos ou a perspectiva de uma formação de nível superior. Não descarte a possibilidade de uma revelação espiritual!



CÂNCER 21/06 A 22/07

A Lua Cheia de hoje, em conjunção a Plutão, escancara as verdades mais dolorosas que você terá que enfrentar, mas surpreendentemente, haverá ajuda humana e espiritual para que isso seja feito de forma positiva. Torne-se forte superando seus medos, encarando de frente as situações e aceitando desafios. Vai dar certo!



LEÃO 23/07 A 22/08

Você costuma confiar até demais no seu próprio taco, mas a configuração astral de hoje vai deixar bem evidente o quanto a cooperação de outras pessoas tem sido importante para o seu sucesso; ao aceitar isso, abrirá caminhos para que coisas boas continuem acontecendo. Cultive seu relacionamento, parcerias e amizades.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Nesta sexta, espere por agito na sua rotina: uma tecnologia nova que chega, um colega de trabalho que vem com ideias inovadoras ou mesmo o sucesso em um novo tipo de tratamento de saúde ou bem-estar. Suas estratégias de relacionamento profissional estão dando certo: é possível que chegue uma vitória nesse setor.



LIBRA 22/09 A 22/10

A chegada da Lua em Aquário hoje abre com tudo o fim de semana para o libriano: vai ter programações divertidas, paixões transformadoras e celebração de parcerias para tocar projetos importantes para você. Uma pessoa que mexe demais com a sua cabeça e coração pode propor uma viagem ou passeio diferente: aceite logo!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Bem que você tenta dar uma de durão, mas não vai ter como escapar do arroubo emocional trazido pela Lua Cheia de hoje, que toca fundo em memórias e sentimentos muito caros ao seu coração. Então, esteja junto das suas pessoas mais queridas, empenhe afeto e cuidado nas tarefas mais simples e as faça com zelo.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Uma conversa ou contato que chega do nada pode causar um impacto tremendo sobre você hoje; parece que uma paixão do tipo arrasa-quarteirão está prestes a acontecer! O sagitariano vai se encantar por alguém maduro e sábio nesta sexta. Se esse encontro vai virar algo mais sério? É muito provável. Deixe-se envolver!



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Hoje, a ação da Lua sobre os seus recursos materiais traz ótimos acontecimentos relacionados com o crescimento financeiro. Um negócio bem-sucedido ou uma novidade na sua remuneração que chega agora pode ser suficiente para trazer um crescimento como há muito você não via. Saúde e parte física em ótimo momento!



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Esta sexta vem com alívio, mas também com a intensidade da Lua Cheia adentrando os territórios aquarianos. Você, tão racional, irá sentir, e a proposta é essa mesmo! É pelo transbordar de emoções que a sua vida se transforma hoje, através de uma paixão repentina, da vitória de um filho ou do sucesso de um projeto.



PEIXES 20/02 A 20/03

Na tarde de hoje, o astro que orquestra o nosso dia-a-dia – a Lua – vai chegando ao seu setor da interiorização, e com isso, você deve optar por ambientes mais calmos e até por um certo nível de isolamento, para se recompor e se reorganizar. Mesmo assim, haverá produtividade e a chegada de boas surpresas no seu lar.

