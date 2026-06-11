Horóscopo da Sexta: confira as previsões astrológicas para o Dia dos Namorados (12/06)

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ÁRIES 20/03 A 19/04

Pense bem em como vai gastar ou investir seu dinheiro hoje: reflita antes, faça pesquisas e se pergunte se isso é mesmo necessário agora. Priorize a compra de um item necessário para a sua casa ou uma despesa imprescindível para a família. Uma visita pode chegar de forma muito graciosa, trazendo um presente ou ajuda.



TOURO 19/04 A 20/05

Use a energia e a impetuosidade presentes hoje para realizar coisas: tome iniciativas, faça atividades físicas ou se empenhe em ganhar, de forma respeitosa, uma competição. Deverá se observar para não ceder à impaciência e à ansiedade. Aproveite o Dia dos Namorados para um passeio leve ou uma conversa agradável!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Finalize sua semana tirando um tempo de qualidade para cuidar da saúde mental, investindo em práticas de meditação e respiração consciente, acessando conteúdo leve e edificante e procurando estar em lugares calmos. Em meio às suas reflexões, poderá ter boas ideias para negócios que ajudem a complementar sua renda.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O afetuoso canceriano irá se surpreender ao perceber que, mesmo esta sendo uma data comemorativa para os casais, estará mais a fim de passar tempo com os amigos, já que se encontra numa fase em que anseia por socialização. Mas saiba que, até num rolê despretensioso, poderá se conectar de forma diferente com alguém.



LEÃO 22/07 A 22/08

Neste dia especial para os românticos, o leonino ainda vive um processo de reflexões e compreensões a respeito da sua vida amorosa, e poderá até preferir ficar em sua própria companhia. Um assunto que se destaca hoje é o trabalho e suas ambições: invista energia para resolver conflitos e sair na frente em um projeto.



VIRGEM 22/08 A 22/09

Está chegando o fim de semana, e o céu chama o nativo de Virgem a finalizar estudos pendentes, concluir um trabalho acadêmico a ser entregue ou resolver burocracias legais. Fazer as coisas em grupo ou pedir a ajuda dos seus contatos será muito eficaz. Embora seja Dia dos Namorados, o amor é assunto secundário hoje.



LIBRA 22/09 A 23/10

Nesta sexta-feira, proteja suas emoções, esteja preparado para uma frustração ou conflito com alguém e saiba que é melhor se concentrar nas atividades do trabalho, e mais ainda em resolver, nesse ambiente, questões que vão se apresentar como urgentes. Atenção, também, a pequenas crises de saúde que podem surgir.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Neste Dia dos Namorados, o escorpiano precisará estar preparado para lidar com o mau-humor do seu par, que pode causar conflitos e frustrar a celebração. Para neutralizar essa tendência, sugira uma atividade diferente, como uma viagem-relâmpago, uma programação artística ou até uma vivência espiritual a dois.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Tire o dia para resolver pendências práticas e finalizar trabalhos: a ideia é aproveitar a Lua minguante para deixar sua agenda livre de tarefas inconclusas. Esta sexta-feira também favorece demais os cuidados com a saúde, e um sintoma poderá até se exacerbar, a fim de incomodá-lo para que você busque a cura.



CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

O céu desta sexta-feira favorece demais aquela boa dose de romantismo e paixão, que vem a calhar bem no dia dos namorados. Os capricornianos comprometidos vão se conectar de forma muito gostosa com seus pares, e os que estão solteiros podem até receber - ou fazer - uma proposta de namoro hoje. Felicidades!



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Resolva assuntos familiares ou do lar, limpe as energias da sua casa e tome uma iniciativa em prol da sua tranquilidade emocional. Não caia em provocações nem deixe ninguém acionar seus gatilhos; sua paz de espírito está acima de tudo. Introduza na sua rotina uma nova dinâmica ou um equipamento tecnológico útil.



PEIXES 18/02 A 20/03

Nesta sexta-feira, faça atividades ao ar livre, como uma caminhada, corrida ou passeio de bicicleta, pare para conversar com as pessoas e aproveite que estará com o raciocínio afiado para cuidar de reuniões, estudos e preparação de documentos. Não esqueça que é Dia dos Namorados: o clima está ótimo para um encontro!

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