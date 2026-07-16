Horóscopo da Sexta: confira as previsões desta sexta-feira (17/06)

A- A+

ÁRIES 20/03 A 19/04

Sua sexta-feira será marcada por uma boa sinergia com as pessoas do seu trabalho; sentir esse espírito de equipe é ótimo, e faz tudo acontecer com mais eficiência. O momento também é bom para iniciar ou retomar um tratamento estético ou de saúde. Eletrônicos e comunicações, porém, poderão apresentar falhas. Atenção!



TOURO 19/04 A 20/05

Está chegando o fim de semana, e você já pode declarar que sextou! O céu do dia traz perspectivas bem interessantes de entretenimento e romance para os nativos de Touro: invista em chamar uma pessoa especial para sair, e se não tiver ninguém em mente, abra-se para as possibilidades que o Universo com certeza trará!



GÊMEOS 20/05 A 21/06

Enquanto Marte estiver agindo no seu signo, você estará mais propenso a perder a paciência e ser a nota dissonante em meio a ambientes harmônicos. Hoje, respeite a atmosfera de alegria e amorosidade que reinará em seu lar, e se abra para ser contagiado por ela. Coloque na cabeça que o mundo não está contra você!



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje você estará animado e inspirado para conversar, passear e comparecer a eventos culturais; é com essa leveza que o astral propõe o início do fim de semana. Paqueras e atrações podem surgir a partir daí, e mesmo que não seja o caso, essas atividades servirão para acalmar sua mente e tranquilizar seu espírito.



LEÃO 22/07 A 22/08

Nesta sexta, você começa a consolidar as ideias que tirou do papel nos últimos dias – é hora de ação concreta e empenho na continuidade. O campo da prosperidade se abre com novos caminhos possíveis, mas todos precisam de iniciativa: aja agora para colher mais tarde. Imprevistos e obstáculos não podem lhe interromper!



VIRGEM 22/08 A 22/09

Seu romantismo desperta hoje, com um olhar mais poético sobre tudo, devido à conjunção entre a Lua e Vênus. Lance ao mundo essa mesma beleza com que o estará enxergando! Porém, no trabalho será preciso deixar a ingenuidade de lado e se preparar para lidar com urgências e imprevistos. Sua imagem vai estar em jogo!



LIBRA 22/09 A 23/10

Sonhar e idealizar é bom, contanto que esses sonhos sejam possíveis e contribuam para melhorar a sua vida. Hoje, você precisará ter cuidado com o excesso de credulidade: algumas coisas simplesmente não poderão se concretizar, pelo menos agora. Desromantize um amor difícil e vá em busca do que está ao seu alcance.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Nesta sexta-feira, seus melhores momentos virão de estar com amigos ou em eventos nos quais possa sentir a energia das pessoas e se unir à vibração. Expresse sua solidariedade com os seres humanos unindo-se a uma causa social ou usando o poder da sua influência para conscientizar a comunidade sobre um problema.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Finalize a semana dedicando-se à parte política da sua vida profissional: encontre-se com pessoas, conheça gente e compareça a eventos relacionados ao seu segmento de atuação. Você está brilhando nesse setor! Entretanto, poderá ter que lidar com a revolta de um par de trabalho ou com um imprevisto de um cliente.

CAPRICÓRNIO 21/12 A 19/01

O astral desta sexta-feira chama o capricorniano a investir em seu aperfeiçoamento acadêmico e na vivência de experiências culturais e sociais que ampliem sua bagagem: é hora de planejar o próximo curso ou as próximas férias. Invista em assuntos e lugares que o apaixonem! Trabalho tem armadilhas hoje: atenção!



AQUÁRIO 19/01 A 18/02

Intuição, intensidade e paixão se misturam hoje na sua vida, sendo os temas fortes desta sexta-feira. Uma aproximação de alguém que mexe de verdade com o seu coração pode acontecer; se o deixar confuso, consulte um oráculo para ajudá-lo a esclarecer o cenário. Turbine seus investimentos com uma aplicação adicional!



PEIXES 18/02 A 20/03

A paixão bate à sua porta de forma promissora; hoje, é forte a possibilidade de um relacionamento começar a se consolidar, com boas perspectivas de futuro. Para o pisciano que já é comprometido, o momento é excelente para renovar sua relação, reafirmando o compromisso e o amor envolvido. Família em fase delicada.

Veja também