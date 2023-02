Horóscopo da Sexta; confira as previsões dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

É bom estar bem ligado, para não deixar passar um portal incrível de ascensão profissional que se abre para você hoje. Não hesite em aceitar cargos de poder e bancar com as responsabilidades trazidas, pois a recompensa é boa. Saiba, também, que os reconhecimentos que chegam são por merecimento seu. O céu está de olho!



TOURO 21/04 a 20/05

Nesta sexta-feira pré-Carnaval, bem que você vai querer estar rodeado de pessoas, mas não em vão: as conexões devem ser engrandecedoras para o seu espírito e intelecto. Busque estudar ou debater questões importantes em grupo, ou até mesmo ter uma experiência espiritual compartilhada. Você pode evoluir bastante!



GÊMEOS 21/05 A 20/06

A Lua minguante tem o poder de levar embora as questões complicadas surgidas ultimamente, e ainda bem que você é adaptável, pois os acontecimentos recentes, se forem absorvidos com espírito de aprendizado, serão fontes de grande fortalecimento. Encontros afetivos de forte química podem ser pontos altos do dia hoje.



CÂNCER 21/06 A 22/07

A presença das outras pessoas na sua vida é algo muito significativo para você: se as relações

fluem bem, você fica tranquilo, e se fluem mal, podem lhe desequilibrar inteiro. Aproveite que hoje as pessoas importantes estarão abertas a se autoexaminar e mudar. Compartilhar crenças e convicções fortalece os vínculos.



LEÃO 23/07 A 22/08

Hoje sua visão ganha uma nitidez que será providencial para que você lide com situações difíceis. Está nas suas mãos o poder de transformar coisas no seu dia-a-dia que estejam lhe fazendo mal. A vibração está tão boa que vai até colocar pessoas no lugar e hora certos para auxiliar você. Intuição gritando e ajudando!



VIRGEM 23/08 A 22/09

Entre na vibração do amor! Embora sua percepção para assuntos românticos tenha andado

nebulosa, o que acontecer hoje nesse setor da sua vida tende a ser positivo e verdadeiro. Há

um clima mágico no ar, tanto para os descomprometidos, que podem mudar esse status, quanto para os casais, que vivem momentos de sonho.



LIBRA 23/09 A 22/10

Hoje é dia de reunir forças com a família ou com as pessoas com quem você divide o lar para

aquele mutirão de faxina, organização e desapego. Não só será uma verdadeira limpeza energética, como ainda trará momentos de diversão e conexão com seus queridos. Cuide também da sua estética e se permita alguns confortos!



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Com as portas do diálogo assertivo e produtivo abertas hoje, é hora de responder mensagens,

propor ideias criativas e tentar aquela comunicação mais confiante com alguém que anda

mexendo com sua imaginação. Se você tem envolvimento com diversão, eventos ou artes de

qualquer tipo, o dia deve ser muito produtivo!



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Hoje o dia está mais positivo para as finanças, porque sua visão se desanuvia, e até a sua

intuição vai direcioná-lo bem para as tomadas de decisão que envolvam dinheiro e bens. O dia é incrível, também, para embelezar sua casa, investindo em arrumação ou em novas

decorações que irão valorizar esse espaço.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

É hora de mudar! Em plena sexta-feira de carnaval, o céu lhe agracia com portas abertas para

transformações positivas e reafirmação de si mesmo e do seu poder pessoal. Expresse suas

emoções, coloque em ação sua criatividade e sensibilidade, abra-se aos diálogos honestos e

gentis e veja a magia acontecer hoje.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Emoções profundas, talvez dolorosas, podem dominar seus pensamentos, mas esse cutucão

tem a ver com questões que você precisa curar. Entregue-se ao fluxo, não hesite em buscar

escuta se sentir necessidade, e entenda que você está prestes a passar por uma revolução

pessoal. Ouça a intuição para assuntos materiais.



PEIXES 20/02 A 20/03

De coração amolecido hoje, você estará muito compassivo para com causas sociais e pessoas

necessitadas. Transforme essa empatia em ação de fato, propondo um movimento de ajuda

ou voluntariado junto à sua galera; sua dedicação e iniciativa nesse sentido podem ser

verdadeiramente transformadores para quem precisa!

