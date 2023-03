Horóscopo da Sexta; confira as previsões dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Você hoje está tão encantador que corre o risco de seduzir as pessoas até mesmo sem querer: é bom deixar claras suas intenções para não gerar mal-entendidos. No trabalho, em meio a mudanças importantes, busque aliados para se fortalecer. Conversas estratégicas com gente inteligente devem dar bastante resultado.



TOURO 21/04 a 20/05

Se você tem algo oculto na sua vida, principalmente relacionado ao amor ou às finanças, pode ser que isso venha à tona hoje; portanto, seja discreto, ou, melhor ainda, não tenha nada a esconder. O que você deve mesmo fazer nesta sexta é se dedicar com toda a garra ao trabalho, que será fonte de conquistas palpáveis.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Se há algo ou alguém que você quer conquistar, o astral de hoje ajuda muito! Vista a capa da autoconfiança e pode ir em frente: o encantamento surgirá a partir da sua capacidade de se mostrar determinado. Pode haver algum envolvimento amoroso com uma pessoa amiga, e a química é forte, mas periga abalar a amizade.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje, metade do seu coração estará em casa, perto dos seus amores, e a outra metade, focada no bom momento profissional que o céu tem proporcionado a você. Dividir-se assim pode ser difícil, mas dá para fazer! Peça ajuda e energia aos seus protetores espirituais para que dê tudo certo: eles estão bem próximos agora.



LEÃO 23/07 A 22/08

Aproveite a sexta para dar um passeio requintado com alguém especial para você. Nem precisa inventar muito: basta colocar o seu bom gosto para funcionar. Se está solteiro, o dia deve trazer notícias ou comunicações de alguém especial que está afastado, o que pode abalar seu coração. Bom dia para fechar negócios.



VIRGEM 23/08 A 22/09

O momento é de seguir cuidadosamente com a administração dos seus recursos, para não ter prejuízos por excesso de otimismo ou ingenuidade, logo você, sempre tão prudente e controlado. Aproveite que está em evidência e motivado para o sucesso agora e produza mais: essa é a melhor forma de aumentar a renda no momento.



LIBRA 23/09 A 22/10

Será que esses sentimentos são verdadeiros, ou são frutos da sua necessidade de se sentir amado? Hoje não há muito discernimento para entender isso, portanto, espere um pouco mais para ver. Dedique sua energia aos estudos, que estão favorecidos: informe-se mais profundamente sobre algo que lhe interesse ou seja útil.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Enquanto a Lua estiver em Libra, você sentirá certo desconforto, como se houvesse coisas se agitando no seu inconsciente, gerando inquietação, ainda que você não entenda bem porquê. Busque se concentrar em coisas que estão a seu alcance dominar, como atividades corriqueiras e algo que faça você se sentir útil.



SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Sextou, e você fica dividido entre passar um tempo com sua turma ou se dedicar a uma programação mais íntima com aquela pessoa especial. Será que precisa mesmo escolher? Tente juntar os universos para ter o melhor dos dois. Para os solteiros, um bom papo com alguém conhecido pode gerar um interesse diferente.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Você sabe exercer poder muito bem, mas em alguns dias pode soar tão radical que termina provocando algum tipo de conflito. Hoje, nada de bater de frente com as pessoas no trabalho: seja flexível e se adapte às circunstâncias, até porque você estará muito produtivo, então para que perder tempo com teimosias?



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Você pode se aproximar de alguém que vai lhe fascinar pela inteligência, curiosidade e positividade diante da vida, e daí surge uma atração mútua, embora não dê ainda para dizer se vai ser algo duradouro. Deixe a conversa rolar, que será interessantíssima! Algo abala suas convicções hoje: se for o caso, reveja-as.



PEIXES 20/02 A 20/03

O céu continua chamando atenção para a necessidade de você buscar tranquilidade para sua vida financeira. Há facilidade para ganhar dinheiro pelo trabalho e produtividade, mesmo: nada de arriscar grana pensando que vai tirar a sorte grande, pelo menos não hoje. Alguém próximo pode lhe motivar a reagir. Peça ajuda!

