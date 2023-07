Horóscopo da sexta-feira; confira previsões dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

A sexta vem com gosto de aventura e expansão para você: as melhores fontes de alegria vão ter a ver com esses assuntos. Marque uma viagem ou trilha empolgante para o fim de semana; ainda está em tempo, mas antes de partir, certifique-se de que resolveu todas as obrigações e pendências, senão não conseguirá relaxar.

TOURO 21/04 a 20/05

O momento é de força nas ligações familiares, que hoje pode se apresentar na forma da ajuda de um parente próximo para resolver um problema. Não há embaraço nenhum em receber esse suporte! Há um forte clima de desejo envolvendo você com alguém, mas pode se manifestar de forma não saudável. Saiba estabelecer limites.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Pegue no braço daquela sua companhia predileta e ganhe o mundo: é pela interação com o outro, hoje, que você se complementa. Esteja ao lado de gente que admira sua inteligência e capacidade de se expressar. Nada de dar desculpas relacionadas ao trabalho ou à família: o dia hoje foi feito para ser curtido a dois!

CÂNCER 21/06 A 22/07

Hoje, quanto mais ousado e expansivo você for, melhor cuidará de suas atividades e o dia rende muito mais! O céu da sexta recompensa o canceriano que for produtivo e confiante para cumprir suas tarefas. Evite bater boca no trabalho: não levará a nada e você ainda corre o risco de ser agressivo desnecessariamente.

LEÃO 23/07 A 22/08

O par perfeito para este momento da sua vida está logo ali – ou será que você já o encontrou? A relação certa hoje é movida a atração e diversão; use esse parâmetro. Trocas afetivas possessivas, pesadas ou combativas podem ser dispensadas sem dó, pois não vão mudar. Dica: não precisa gastar muito para impressionar.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Um clima tenso em família pode deixar você no olho de um furacão: entre as pessoas mais próximas, a discórdia pode reinar, e com Marte no seu signo, você não anda lá muito paciente. Quer um conselho? Evite essas interações e saia para praticar um esporte ou se conectar com a natureza. Faça uma oração em prol da paz.

LIBRA 23/09 A 22/10

O libriano, como bom nativo de Ar, sabe o quanto é valioso seu capital social: as conexões que forma e cultiva com outras pessoas. Contar com essa rede hoje será valiosíssimo para você. Seja cuidadoso com suas comunicações, transmita instruções claras e evite falar mais do que deve. Erros serão duramente cobrados.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Você vai estar criativo para ideias que possam melhorar sua renda. Pense em expandir negócios e capitalizar até mesmo sua inteligência de alguma maneira. Caminhos profissionais abertos! Os resultados, hoje, vêm do esforço: nem cogite contar apenas com a sorte. Conselhos financeiros muito ousados podem dar errado.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Sextou, e você está na bola da vez com a bela Lua crescente em seu signo. Pode iniciar os trabalhos de diversão! Mochila nas costas, passatempos aventureiros e programações que expandam a sua consciência estão autorizadas. Quanto mais distante você estiver do trabalho e da família, melhor: o clima está pesado.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A entrada da Lua em Sagitário interioriza o capricorniano, pois ativa seu setor do recolhimento e reflexões profundas. Pode ser uma boa tirar pelo menos parte do dia para pensar sobre a vida e acolher suas emoções. Nisso, algumas soluções para questões críticas podem se iluminar. Evite deslocamentos longos hoje.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Respire aliviado, que agora melhora o foco: a Lua sagitariana ativa seu setor de amizades e conexões sociais, espaços nos quais você nasceu para transitar. Já marcou a programação da sexta? O clima pode esquentar com um amigo, e fica difícil manter sua famosa racionalidade. Em tempo: continue segurando as despesas.

PEIXES 20/02 A 20/03

Sextou, mas é com gosto de trabalho: é que podem surgir necessidades profissionais ou eventos aos quais você precise comparecer. É importante mostrar-se disponível, pois este momento é de visibilidade: não se acanhe em mostrar seu brilho e reivindicar espaços de reconhecimento. Briguinhas de casal ficam para depois.

