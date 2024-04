Horóscopo da Sexta: confira as previsões dos astros

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Vênus entra em seu signo: durante algumas semanas, vida afetiva e social são prioridade, e você estará no topo da linha de classificação em charme e poder de atração. Viva! A fase também pode trazer novas oportunidades de geração de renda. Utilize aquele seu dom que ainda não está sendo transformado em dinheiro!



TOURO 21/04 A 20/05

É tempo de refletir sobre relacionamentos, autonomia, traumas amorosos e mesmo sobre a solitude. Vênus em Áries vai deixá-lo mais distante da vida afetiva nos próximos dias, o que ajuda você a se entender melhor. Mas também abre uma fragilidade para, por carência ou ilusão, se envolver em histórias confusas. Vigie-se.



GÊMEOS 21/05 A 20/06

Um bom convívio social, somado à diversidade dos meios em que você circula e à sua possiblidade de, mediante o envolvimento ideológico, mudar algo ao seu redor, são os recursos com que você conta e deve colocar em movimento com a entrada de Vênus em Áries. Amor à vista, e está no meio das suas redes de contato.



CÂNCER 21/06 A 22/07

Deixe o espírito corporativo tomar à frente: com Vênus singrando o seu setor da visibilidade, seu currículo passará a se destacar nos bancos de talentos. Pode não ser confortável ter tantos holofotes sobre você, mas saiba que não terá para onde escapar: portanto, ocupe esses lugares e receba de bom grado os elogios.



LEÃO 23/07 A 22/08

Coisas belas sempre o inspiraram, e com a chegada de Vênus em Áries, você vai se sentir tentado a buscar deleite para os olhos e os demais sentidos em lugares longínquos e em vivências novas e empolgantes. Viajar a dois, ou mesmo sozinho, pode ser bacana. É bem provável que faça novos amigos e conheça novos amores.



VIRGEM 23/08 A 22/09

Para alguém que costuma tratar dos seus assuntos com organização e prudência, a entrada de Vênus em Áries pode trazer coragem para ousar um pouco em pontos sensíveis para você: o bolso e a vida afetiva. Tente, nesse período, diversificar aplicações financeiras, assumindo mais riscos, e supere preconceitos no amor.



LIBRA 23/09 A 22/10

Para você, que vive melhor em parceria, a entrada de Vênus em Áries é a cara do sucesso: fortalece as relações amorosas que já existem, torna mais sérios os vínculos que estão na zona cinza e para quem está solteiro, ajuda essa situação a mudar. Use essa energia também para os negócios: captação de clientes em alta.



ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Um clima de moderação, cooperação e gentileza renovará seu gosto pelo trabalho, pois esse ambiente passa a ser tocado por Vênus, que ajuda a reforçar o espírito de equipe e une as pessoas para agirem em prol dos objetivos comuns a todos. Excelente fase para cuidados estéticos e tratamentos de saúde ginecológica.



SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Dê as saudações a Vênus: a partir de hoje, ela passa pela sua área das paixões, e é claro que com isso o clima vai esquentar, e muito! O período deve trazer gente nova para o seu radar, e o melhor é que as coisas acontecem diretamente, com objetividade e sem joguinhos, mas traga um pouco de romance para adoçar.



CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

O clima familiar do nativo de Capricórnio ganha em paz e amenidade com o início do trânsito de Vênus pelo signo de Áries. É hora de dirimir conflitos e aproveitar o ambiente do lar como o refúgio e porto seguro que ele sempre deveria ser. Promova eventos e reúna a família em casa. Vale também uma redecoração.



AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Nas próximas semanas, o amor estará logo ali virando a esquina, em situações e encontros simples. Admiração e afinidade intelectual serão fatores imprescindíveis para que sua relação afetiva se sustente. Aproveite também para colocar seus talentos literários e verbais em movimento: o dom com as palavras é ativado.



PEIXES 20/02 A 20/03

A entrada de Vênus em Áries deixa você mais livre e motivado para o que é material, já que até ontem, quando esse astro ainda estava no seu signo, o foco estava bem voltado para sua autoestima e vida afetiva. Agora, é hora de correr atrás dos objetivos financeiros. Empreenda, preste serviços ou negocie seu salário.

Veja também

SÉRIE ''Todo Mundo Odeia o Chris'': ator ultrapassa 1,6 milhão de seguidores com mutirão de brasileiros